Toata lumea a auzit de RCA, CASCO sau de asigurari de locuinte. Exista insa si alte categorii de produse de asigurare, unele care privesc nu doar bunurile, precum masina sau casa, ci chiar si activitatile de rutina pe care le intreprindem zi de zi, asa cum este cazul unei asigurari de raspundere civila privata. Aceasta ofera acoperiri pentru prejudicii ce pot sa apara in urma unui eveniment asigurat, de la o limita minima de 10.000 euro, pana la un plafon de asigurare mai ridicat, de 100.000 euro, in functie de optiunea asiguratului.

Potrivit reprezentantilor companiei de asigurari Gothaer, o asigurare de raspundere civila privata are rolul de a despagubi sumele compensatorii care trebuie achitate de catre posesor pentru repararea pagubelor materiale produse tertilor, cheltuielile de judecata pentru indeplinirea formalitatilor legale facute de persoana pagubita in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, precum si a cheltuielilor de judecata ale asiguratului in procesul civil, daca a fost obligat la plata despagubirilor.

"O asigurare de raspundere civila privata se adreseaza celor care constientizeaza responsibilitatea pe care o poarta pentru actiunile proprii sau ale familiei lor si care vor sa se stie in siguranta mereu", arata Gothaer.

Navigheaza in continuare pe acest slide pentru a vedea in ce intamplari posibile din viata ta o asigurare de raspundere civila privata ar fi utila.

Sursa foto: Jeroen van den Broek / Shutterstock