Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat recent ca refuza sa isi tina salariul pe card deoarece nu accepta sa dea bancii “cate doi bani” de fiecare data cand foloseste cardul. Acesta a povestit si despre o experienta personala potrivit careia o banca i-a luat comisioane de peste 500 de dolari, pe durata a 2 ani, la un cont in valuta. Va prezentam mai jos cateva beneficii pe care folosirea instrumentelor financiare le aduce atat consumatorilor, cat si economiei, luand in calcul si importanta educatiei financiare pentru o gestionare cat mai profitabila a banilor.

Folosirea unui cont curent si a unui card de debit, in detrimentul pastrarii banilor la saltea si realizarea platilor doar in numerar, creste gradul de transparenta al economiei, reducand evident si evaziunea fiscala, o problema cronica pe care Guvernul Tudose este nevoit sa o gestioneze cat mai rapid pentru a evita intrarea in procedura de deficit excesiv.

Unul dintre principalele efecte negative pe care numerarul il are asupra societatii il reprezinta alimentarea economiei subterane, respectiv a activitatilor economice desfasurate organizat avand drept scop obtinerea unor venituri ce nu pot fi controlate de stat. In 2016, economia subterana a Romaniei a reprezentat anul trecut 22,4% din PIB, adica peste 37 de miliarde de euro.

O mare parte dintre romani au facut cunostinta cu cardul de debit atunci cand angajatorul a decis sa plateasca salariile pe card. Daca premierul Mihai Tudose ar decide maine sa isi depuna veniturile intr-un cont curent si sa utilizeze cardul pentru realizarea platilor de zi cu zi, acesta s-ar bucura de beneficii precum:

Accesul non-stop la banii proprii: Detinerea unui cont curent care are atasat un card de debit ii permite premierului un control mai bun al veniturilor si o evidenta a cheltuielilor.

Siguranta: In cazul in care acesta isi va pierde portofelul, prin simpla blocare a cardului si cererea de emitere a unuia nou, banii dumnealui vor fi in siguranta.

Eficienta: Prin intermediul platilor online, premierul va fi scutit de drumurile lunare la ghisee pentru a-si plati utilitatile sau taxele si impozitele. Acesta poate folosi platforma Ghiseul.ro, care in primele 7 luni din an a ajuns la 66,78 milioane lei, cu aproape doua treimi peste volumul inregistrat pe tot anul 2016, in contextul in care din decembrie anul trecut, ANAF s-a inrolat in sistem.

In ceea ce priveste costurile pentru un card de debit, in urma studierii ofertelor emise de catre principalele banci din Romania, unii jucatori ofera comisioane zero pentru:

-administrarea contului curent

-administrarea cardului de debit atasat

-retragere la bancomat

-interogare fondurilor la bancomatul propriu

In ceea ce priveste costurile unui cont in valuta, la care premierul Mihai Tudose a precizat ca a intampinat comisioane care au depasit suma de 550 de dolari, ofertele descoperite la jucatorii din piata nu confirma declaratiile premierului, comisioanele fiind mult mai mici:

Pentru un cont in dolari sau euro, costul de administrare lunar emis de catre un jucator mare din piata este de 4,5 lei

Pentru un cont in alte valute, costul de administrare lunar urca la 12,5 lei

In ceea ce priveste cardurile de debit, pentru emiterea unui card, in oferta studiata costurile sunt urmatoarele:

Pentru un card de debit in lei, costurile de emitere sunt de 10 lei, iar administrarea este de 0 lei.

Pentru un card de debit in valuta, costurile de emitere sunt de 5 euro/usd, iar administrarea este de 0 lei.

Sursa foto: By wutzkohphoto / Shutterstock.com