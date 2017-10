Compania care detine brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, precum si al treilea cel mai mare broker de asigurari din tara se listeaza saptamana aceasta pe Bursa de Valori Bucuresti. Ce inseamna mai exact o “listare”, sau un “IPO”, si ce trebuie sa faca o persoana obisnuita pentru a ajunge sa detina actiuni in astfel de firme, sau in celelalte companii importante de pe bursa?

Un IPO (din engleza – “initial public offering”), sau o oferta publica initiala, reprezinta procesul prin intermediul caruia o companie vinde o parte din propriile actiuni catre publicul larg dar si catre investitorii specializati. Un IPO este adesea considerat sinonim cu “listarea pe bursa”, deoarece, dupa inchiderea ofertei, actiunile companiei vor putea sa fie tranzactionate liber pe o bursa.

Oferta este “initiala” pentru ca este prima oferta de actiuni pe care compania o face. Exista insa si oferte publice secundare (SPO), prin care o societate deja listata pe bursa scoate la vanzare noi pachete de actiuni, asa cum a fost de exemplu cazul Transelectrica din 2012.

Luna aceasta se listeaza Transilvania Broker si Sphera Group (KFC, Pizza Hut, Taco Bell). Cum se pot cumpara actiuni?

Teoretic, oricine poate cumpara actiuni in cadrul unui IPO. Practic insa situatia difera de la un IPO la altul. Ce inseamna mai exact acest lucru?

Inainte de oferta, brokerii care intermediaza tranzactia anunta perioada de desfasurare a IPO-ului, adica intervalul de timp in care investitorii pot sa plaseze ordine de cumparare pentru actiunile vandute, sau, mai exact, sa subscrie. Aceasta perioada variaza, insa in general se merge pe un standard de 5-10 zile lucratoare.

Atat la Transilvania Broker, cat si la Sphera Group (proprietarul brandurilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania) ofertele se desfasoara in perioada 24 octombrie – 2 noiembrie 2017.

Investitorii trimit ordine in aceasta perioada, iar la final brokerii le vor aloca actiuni in functie de cat de subscrisa fost fiecare oferta. Daca o oferta este suprasubscrisa, adica daca cererea investitorilor este mai mare decat numarul total de actiuni scoase la vanzare, alocarea se va face “pro-rata”, proportional cu numarul de actiuni subscrise.

Pentru a subscrie in oferta Transilvania Broker, investitorii trebuie sa se adreseze brokerului ofertei (firma Goldring) sau uneia dintre celelalte firme de brokeraj autorizate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Pentru a subscrie in oferta Sphera Group, investitorii pot merge direct la una dintre sucursalele Raiffeisen, sau se pot adresa unei firme de brokeraj autorizata pe bursa.

In Romania, accesul persoanelor obisnuite la IPO-uri nu a fost niciodat limitat. Totusi, exista situatii cand din cauza interesului foarte ridicat pentru o companie, IPO-ul este vandut doar unor investitori specializati. De exemplu, in cazul listarii Facebook din 2013, majoritatea actiunilor din IPO au fost vandute unor clienti preferati de catre Morgan Stanley, Goldman Sachs si JPMorgan (bancile care au intermediat oferta), publicului larg ramanandu-i doar o mica parte din oferta.

Si totusi, de ce ar cumpara cineva actiuni intr-un IPO?

Motivul pentru care o persoana cumpara actiuni intr-un IPO este simplu: pentru a castiga bani. Specialistii vor aduce mereu in discutie teorii potrivit carora achizitionand actiuni intr-o oferta publica sustineti financiar acea companie si, implicit, economia romaneasca. Desigur, acest lucru este intr-o anumita masura adevarat, insa nicio persoana nu isi cheltuieste proprii bani doar pentru “a sustine economia”.

Metodele prin care un investitor va reusi sa castige bani dupa achizitionarea unor actiuni intr-o oferta publica initiala sunt variate.

Cea mai simpla metoda este cumpararea actiunilor in IPO, urmata de vanzarea acestora la o data ulterioara cand pretul este mai mare.

O alta metoda este folosirea respectivelor actiuni ca o investitie pe termen lung care va aduce venituri constante. De exemplu, daca o companie este cunoscuta pentru faptul ca acorda constant dividende, detinerea actiunilor acesteia va ofera dreptul sa incasati respectivele distributii de bani in fiecare an.

A treia metoda este mai degraba specifica IPO-urilor recente din Romania. Pentru a incuraja micii investitori sa cumpere actiuni, companiile care s-au listat recent pe Bursa de Valori Bucuresti le-au oferit acestora un discount (in general 5%) fata de pretul final stabilit in IPO. Acest lucru inseamna ca daca de exemplu o oferta se inchide la un pret oficial de 10 lei/actiune, micii investitori care au subscris titluri vor plati doar 9,5 lei/actiune. In ofertele Digi Communications si Medlife, multi investitori de retail au subscris pentru a beneficia de acest discount, dupa care au vandut imediat in piata actiunile, “castigand” efectiv valoarea discount-ului oferit.

Indiferent de planurile pe care le aveti, un lucru este esential de stiut in cazul oricarui IPO: cere respectiva companie prea multi bani pentru actiunile sale? La aceasta intrebare nu exista un raspuns universal valabil avand in vedere ca orice companie are avantaje si dezavantaje, rolul investitorului fiind tocmai acela de a le “cantari”.

Pentru multi investitori incepatori stabilirea acestui lucru reprezinta un proces poate prea dificil, insa in general analistii si brokerii din piata furnizeaza rapoarte si diferite opinii despre respectiva oferta care va pot da macar o indicatie generala despre ce vreti sa stiti. Daca insa preferati sa luati o decizie pe cont propriu, este important sa cititi prospectul IPO-ului.

Prospectul reprezinta un raport realizat de bancile si brokerii care intermediaza oferta in care este prezentata compania ce urmeaza sa se listeze. Prospectul Sphera Group poate fi accesat aici, in vreme ce prospectul Transilvania Broker poate fi accesat aici.

De ce se listeaza pe bursa companiile?

Expertii vor enumera mereu multiple motive care ar putea sa determine o listare, insa realistic vorbind acestea sunt doar doua:

Nevoia de finantare . O companie are nevoie de bani pentru a se dezvolta, iar pentru a-i obtine acestea au doua solutii: banca, sau finantarea prin piata de capital (bursa). Listandu-se pe bursa, compania obtine bani in schimbul unor actiuni, acesta fiind practic “costul” finantarii. In cazul in care s-ar imprumuta de la o banca, “costul” finantarii este reprezentat de dobanda pe care compania o plateste la creditul contractat.

. O companie are nevoie de bani pentru a se dezvolta, iar pentru a-i obtine acestea au doua solutii: banca, sau finantarea prin piata de capital (bursa). Listandu-se pe bursa, compania obtine bani in schimbul unor actiuni, acesta fiind practic “costul” finantarii. In cazul in care s-ar imprumuta de la o banca, “costul” finantarii este reprezentat de dobanda pe care compania o plateste la creditul contractat. Unul sau mai multi actionari vor sa isi vanda actiunile. Intentia de exit unor actionari este celalalt motiv pentru care o companie se listeaza pe bursa. Pentru a-si vinde participatia detinuta, actionarii pot fie incerca sa gaseasca un cumparator pe cont propriu, fie le pot vinde printr-un IPO oricaror persoane interesate, listand astfel compania pe bursa. Acesta este motivul pentru care pe Bursa de Valori Bucuresti s-au listat recent Medlife si Digi Communications.

Situatia este putin mai diferita in Statele Unite, unde companiile cu peste 500 de actionari si active mai mari de 10 mil. dolari sunt obligate de autoritati sa isi publice rezultatele financiare precum si alte informatii despre evolutia societatii. Datorita acestui fapt, multe companii americane aleg sa se listeze dupa despasirea acestor praguri, avand in vedere ca oricum sunt fortate sa faca raportari publice.

O companie nelistata are in general mai putini actionari si nu este nevoita sa publice informatii detaliate financiare sau despre activitatea curenta. Companiile listate au mii sau zeci de mii de actionari si sunt supuse unor reglementari stabilite de autoritati. Majoritatea firmelor de mici dimensiuni nu sunt listate, insa exista si numeroase companii majore care inca nu se tranzactioneaza pe nicio bursa, asa cum este de exemplu cazul IKEA, Mars sau Deloitte.

In mod normal va fi aproape imposibil sa cumparati actiuni intr-o companie nelistata. Puteti sa negociati direct cu unul dintre putinii actionari deja existenti, insa acestia nu sunt obligati in niciun fel sa vanda. Situatia se schimba insa in cazul companiilor de pe bursa, care au vandut deja o parte din propriile titluri catre publicul larg si care se pot tranzactiona zilnic in piata respectiva.

Sursa foto: Shutterstock