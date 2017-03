Ne indreptam cu pasi repezi spre o economie in care digitalul este parte integranta, dar si facilitator. Anul 2017 ne aduce acronime ce vor fi tot mai comune pentru utilizatori (VR/AR/AI), dar care risca sa accentueze intarzierea brandurilor prezente deja spre digitalizare, considera Cristian Clita, Web & digital manager la IKEA SEE, si membru al IAB MIXX Jury .

Chiar si asa, ele reprezinta tot mai mult apropierea spre digital economy, dincolo de faza initiala (disruption). “In anii viitori vom vedea o integrare tot mai puternica a acestor elemente cu efecte in industrii “traditionale” cu jucatori nu tocmai pregatiti (inca) de miscari agile”, considera, intr-un interviu exclusiv cu wall-street.ro, specialistul pe regiune al IKEA.

Principalele provocari ale IKEA pe zona de digital si ponderea investitiilor in digital

Brandul IKEA este unul puternic in zona de home design, insa, asa cum te-ai astepta, investitiile in marketing sunt pe masura. Ce pondere, se duce, insa, in digital?