Ultimii trei ani au reprezentat un boom pe piata afacerii de videochat din Romania. Intr-un singur an cifrele de afaceri, dar si profitul marilor jucatori de pe piata s-au triplat fata de anul precedent. De altfel, tara noastra este lider mondial in domeniu si, in acelasi timp, un important contributor la bugetul de stat in conditiile in care estimarile ne arata ca vorbim de o afacere de 100 de milioane de euro anual. La nivel mondial se estimeaza ca veniturile aduse de aceasta afacere se ridica la 2 miliarde de euro anual.

100.000 de modele sunt in acest moment in Romania si aproximativ 3.000 de studiouri. Cresterea fulminanta a afacerii de videochat a dus insa la schimbari importante in domeniu. Au crescut pretentiile platformelor, ale utilizatorilor, dar si ale modelelor. Acestea din urma cauta sedii care sa le ofere conditii la cele mai inalte standarde, consiliere profesionala, styling profesional si confidentialitate absoluta. Iar toate acestea au dus la schimbari importante in pozitionarea jucatorilor de top.

“Daca in urma cu 12 ani am pus bazele unui studio de videochat care avea sa devina in decursul anilor unul din cele mai mari nume in industria videochat-ului, in 2015 am decis sa venim cu un concept nou in piata. Timp de 2 ani am pus bazele unui nou concept de bussines in industria de videochat si anume prima Agentie de modele independente din lume. Multi se intreaba care ar fi diferenta intre studioul clasic si agentie iar raspunsul este simplu: modelele sunt colaboratoare, nu au un program fix de lucru. Mai mult, sunt modele de chat glamour independente, isi manageriaza singure programul intr-un cadru 100% legal, cu conditii de top si echipa de traineri dedicati, menita sa le eficientizeze castigurile. Conceptul de Agentie a venit in urma unui proiect cu Jasmin Agency din 2013-2015, cand noi am inteles ca site-urile au nevoie de agentii, nu de studiouri. Sediul Gloria Agency din centrul Bucurestiului a fost amenajat de designeri pentru a satisface nevoile oricarei fete care are grija de imaginea ei, inclusiv cu salon propriu unde modelele au acces la servicii de coafor, gene false, manichiura, masaj, remodelare corporala etc. Investim in modelele noastre pentru ca orice colaborare in cadrul agentiei se bazeaza pe respect si implicare. De aici vin si rezultatele”, spune Andreea Iordache, director Operational Gloria Agency.

„De-a lungul timpului am lucrat in companii multinationale, ocupand functii de conducere, iar in 2015 m-am alaturat noului proiect Gloria Agency. Nu am crezut ca industria videochat-ului este atat de avansata si organizata, iar aceste motive m-au determinat sa incerc ceva nou si acum este o adevarata provocare pentru mine sa cresc si sa dezvolt aceasta industrie”, spune Liviu Berbece, director financiar Gloria Agency.



Recrutarea modelelor este un proces complex. Pretentiile angajatorilor au crescut odata cu incasarile. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie, iar cultura generala este si ea un criteriu important in procesul de selectie. Reprezentantii agentiilor de top spun ca cele mai mari castiguri le au fetele care stiu sa comunice cu utilizatorii si sa empatizeze cu ei. Iar experienta si inovatia aduc cu ele si siguranta financiara.

„De-a lungul timpului am intalnit sute de fete si toate isi doreau aceleasi lucruri: confidentialitate si sa isi castige independenta financiara intr-un cadru legal, unde veniturile sunt mult mai mari decat intr-un alt loc de munca din Romania. In plus, era important si sa beneficeze de taxele platite catre stat. Sunt multe fete care au reusit sa-si cumpere un autoturism, casa sau sa-si faca un business. In toti acesti ani am fost martora nasterii multor studiouri. Unele au aparut ca ciupercile dupa ploaie si la fel au si disparut, pentru ca nu ofereau calitate si se promovau prin promisiuni desarte, cu incasari de 5000$-10.000$ inca din prima luna sau cu oferte pentru operatii de imbunatatire a aspectului fizic inca de la angajare Acestea sunt himere. Nimeni nu poate sa ofere ceva gratis unei persoane pe care nu o cunoaste. Job-ul de model videochat nu este unul facil. Este nevoie sa stii limba engleza cel putin la nivel mediu, sa ai cultura generala peste medie, vointa si implicare ca sa poti ajunge la astfel de incasari. Noi oferim sprijin tuturor colaboratoarelor noastre si le explicam inca de la interviu intreg procesul necesar pentru a ajunge un model de top”, spune Oana Necula, managerul Gloria Agency Piata Unirii.

5% din utilizatorii de internet, mai bine de 150 de milioane de oameni, apeleaza la serviciile de videochat iar cei mai multi dintre ei sunt stabiliti in America de Nord. De altfel, una dintre cele mai importante platforme de profil este si unul din cele mai accesate site-uri din lume. Are 20 de milioane de abonati si 35-40 de milioane de accesari in fiecare zi. 2 milioane de modele sunt inregistrate pe aceasta platforma, din care 50.000 sunt active. Cele mai multe provin din Europa de Est dar numarul acestora este in continua crestere si in tari precum Columbia si Statele Unite ale Americii.