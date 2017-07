In primele patru luni de activitate, OmniPerform a livrat campanii digitale si consultanta omnichannel pentru clienti din Romania, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie din domenii precum SaaS (Software as a Service) sau servicii financiare complexe. Cifra de afaceri a companiei a ajuns, astfel, la 200.000 de euro.

Agentia OmniPERFORM a generat cresteri de aproape 150% intr-o singura luna prin campaniile media pe care le livreaza.

„Vanzarile in proiecte de eCommerce sau de generare de lead-uri au reusit sa creasca si cu aproape 150% intr-o singura luna, unul dintre exemplele locale fiind emenatwork.ro.

In paralel, construim campanii integrate alaturi de clientii care au ca obiectiv transformarea digitala, constructia unui ecosistem omnichannel sau cei care isi doresc sa cunoasca mai bine din campaniile media publicul tinta care le cumpara sau le aleg produsele. Avem campanii active de la bere la servicii de mobilitate, SaaS sau servicii financiare”, declara Adrian Enache, fondator OmniPERFORM.

Patru luni si 200 de mii de euro cifra de afaceri

Agentia OmniPERFORM a reusit sa aprobe proiecte de transformare digitala si campanii online de 200 de mii de euro in primele 4 luni de la infiintare. Compania are pana in acest moment opt clienti cu o crestere accelerata a bugetului alocat pentru actiuni online in baza rezultatelor campaniilor media. OmniPERFORM urmareste sa creasca intr-un mod sustenabil cu un numar de doi, patru clienti semestrial.

„Datorita capabilitatilor de digital si de aplicabilitate a tehnologiei in campaniile media pe care le oferim, am fost invitati la pitch-uri atat la nivel local, cat si regional. Unul dintre cele mai mari pitch-uri la care am participat este pentru o campanie integrata in 28 de tari al unei companii din domeniul FMCG. Cu privire la proiecte, avem aprobate in valoare de aproximativ 200.000 euro.

Tot in decursul primelor luni de activitate am reusit sa sustinem cursuri pentru aproape 1.000 de viitori angajati sau specialisti in marketing in proiectele de educatie in care suntem implicati”, continua Adrian Enache. In cei trei ani de cand organizeaza astfel de traininguri, Adrian Enache a oferit cursuri de digital pentru peste 3.500 de manageri sau specialisti in marketing.

800 de mii de euro pana in 2018

OmniPERFORM estimeaza ca pana la inceputul lui 2018 va ajunge la o cifra de afaceri de 800 de mii de euro si isi propune sa deschida un sediu nou in Marea Britanie in acelasi an.

„Mizam pe continuarea dezvoltarii tehnologiei si implementarea ei in cat mai multe campanii omnichannel si digital. Mai mult, vom face eforturi in a ajuta, prin cursurile pe care le oferim, atat specialisti sau studenti in IT, marketing sau business, cat si asistarea prin workshop-uri a managementului in domeniul marketing-ului sau in e-commerce. Avem un target de 800.000 euro pe care vrem sa-l atingem pana in martie 2018, la o prima analiza si completare a portofoliului prin parteneri in industrii precum banking, auto sau FMCG”, a mai declarat Adrian Enache.