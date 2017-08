In ultimele luni, YouTube a implementat mai multe reguli privind ce videoclipuri vor putea face bani din advertising. Una dintre reguli – ai nevoie de cel putin 10.000 de vizualizari pe canal pana cand vei putea incepe sa le monetizezi.

De asemenea, nu poti face bani din YouTube pe clipuri care promoveaza ura/rasismul/sexismul sau limbaj neadecvat in mod gratuit (atentie, vloggeri!). De asemenea, nu poti face bani folosind in mod neadecvat personaje cunoscute si family-friendly (Spider-Man, Elsa etc.).

Rezultatul? Scaderea veniturilor pentru unii creatori de continut. Acestia s-au plans ca nu inteleg exact ce clipuri sunt demonetizate si de ce anume. Saptamana aceasta, YouTube anunta o modalitate pe care creatorii o pot folosi pentru a intelege ce clipuri sunt marcate ca fiind nepotrivite pentru advertiseri, si o modalitate de a contesta aceasta decizie.

Clipurile YouTube vor avea de acum trei iconite care indica ce fel de business pot derula. Clipurile cu un dolar verde inseamna ca respectiva creatie poate castiga bani de la toti advertiserii, clipurile cu un dolar galben implica un set limitat de advertiseri in timp ce un dolar negru indica faptul ca nu va putea fi monetizat deloc.

Citeste mai multe pe blogul Google.