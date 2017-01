Doua treimi dintre bursele internationale au inchis 2016 in crestere, iar castigul mediu global in pietele de actiuni a ajuns la 9,3% anul trecut (neincluzand dividendele).

Din cele 90 de piete globale luate in calcul, 60 au reusit sa termine anul 2016 pe plus, evolutii evidentiate de principalii indici ai fiecareia dintre acestea. Romania se afla in jumatatea inferioara a clasamentului, dupa ce indicele blue-chip BET-XT a urcat cu doar 0,5% la nivelul intregului an.

Primul loc este ocupat de Venezuela, insa evolutia pietei din Caracas este inselatoare. Venezuela este tara cu cea mai mare inflatie din lume (estimata de FMI la 480% in 2016 si la 1.640% in 2017), iar moneda locala sufera constant deprecieri imense fata de valutele internationale. In aceste conditii investitorii prefera sa isi tina economiile in actiuni ale companiilor din Venezuela, decat in instabila moneda nationala.



Locul Tara Indice

Evolutie 2016

Locul

Tara

Indice

Evolutie 2016

1 Venezuela IBCV 116,8% 86 Danemarca OMX 20 -11% 2 Kazahstan KASE 58,1% 87 Botswana Gaborone Dom -11,3% 3 Peru BVLPeru General 58% 88 China Shanghai Composite -12,3% 4 Insulele Bermude BSX 47,5% 89 Ghana GSE Composite -15,3% 5 Pakistan Karachi 100 47% 90 Kenya Nairobi SE 20 -21,1%

Cititi articolul si clasamentul complet in Wall-Street PRO

Sursa foto: Shutterstock