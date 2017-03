Promovarea la statutul de piata emergenta nu trebuie sa fie obiectivul final al actorilor bursei. Chiar daca acest moment va fi unul istoric, inca mai sunt extrem de multe lucruri de facut, este concluzia generala a discutiilor din cadrul evenimentului The New Market, organizat de publicatia wall-street.ro, in parteneriat cu Citi Romania, Fondul Proprietatea, SIF Banat Crisana, Depozitarul Central si SIF Muntenia.