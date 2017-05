La finalul saptamanii trecute, DNA a anuntat ca Dumitru Dragomir, este cercetat sub control judiciar pentru ca ar fi luat mita 3,1 mil. euro de la fostul administrator al RCS&RDS Ioan Bendei (in prezent vicepresedinte), in schimbul cedarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I in sezoanele din 2008 pana in 2011. Ioan Bendei a fost pus sub acuzare pentru dare de mita, iar alti doi sefi din aceeasi firma sunt cercetati pentru dare de mita si, respectiv, complicitate la infractiune.

Dosarul a fost deschis dupa ce a inceput urmarirea penala in dosarul de santaj „Antena - RCS&RDS”, in urma denuntului lui Ioan Bendei, care le-a spus procurorilor DNA ca Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena TV Group, l-ar fi amenintat ca daca nu va semna un contract de retransmitere prin satelit a programelor Antena TV, va fi facuta o ancheta jurnalistica in care se va arata ca in 2009 a semnat un contract de 3,5 milioane de euro cu firma presedintelui LPF Dumitru Dragomir, pentru ca in schimb sa obtina drepturile de transmise a unor meciuri din cadrul Ligii I.

In amendamentul la prospectul IPO-ului Digi, se mentioneaza la capitolul Riscuri – “Nerespectarea legilor anticoruptie sau acuzatii cu privire la nerespectarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra reputatiei si activitatii noastre” faptul ca:

“O plangere pe care am depus-o la Directia Nationala Anticoruptie din Romania in 2013, intemeiata pe faptul ca a fost comisa o infractiune impotriva unuia dintre administratorii RCS&RDS, a determinat DNA sa analizeze un contract de asociere in participatiune incheiat in 2009 intre RCS&RDS si Bodu S.R.L., avand drept obiect un ansamblu pentru evenimente de dimensiuni mari aflata in Bucuresti si sa isi puna problema daca acordul a respectat legile anticoruptie din Romania. La data de 5 mai 2017, anumite persoane fizice, inclusiv doua persoane care detin in acest moment pozitii de conducere in principala filiala a Societatii, RCS &RDS, Ioan Bendei si Mihai Dinei, precum si fostul Director General al RCS&RDS, Alexandru Oprea, au fost instiintate in mod oficial de catre DNA ca sunt anchetate in legatura cu savarsirea infractiunilor de dare de mita si spalare de bani. La data de 8 mai 2017, RCS&RDS a fost instiintata oficial de catre DNA ca are calitatea de suspect in cadrul anchetei in curs cu privire la acelea si fapte”.

Oficialii Digi adauga faptul ca vor coopera in cadrul anchetei si considera ca atat RCS&RDS, cat si fostii si actualii membri ai conducerii sale au actionat corect si in conformitate cu legea. De asemenea, Digi mentioneaza ca nu poate anticipa daca si cand ar putea sa apara alte puneri sub acuzare.

“Daca vom fi acuzati sau daca se va dovedi ca am savarsit fapte de coruptie sau de spalare de bani, inclusiv ca rezultat al anchetelor sus-mentionate, orice astfel de acuzatii sau de incalcari pot determina prejudicii financiare, comerciale si reputationale, oricare dintre acestea putand avea efecte negative semnificative asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatele operatiunilor noastre”, se mentioneaza in amendament.

Ca urmare a publicarii documentului aditional la prospect, investitorii isi pot retrage subscrierile facute anterior in termen de doua zile dupa publicare (9 mai).

