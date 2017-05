Consiliul de administratie al producatorului de gaze Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a modificat propunerea de dividende, acceptand sa aloce pentru dividende 1,47 miliarde lei, din profitul pe 2016 si din rezervele realizate in anii trecuti.

”Noua propunere de dividend brut total pe actiune in valoare de 3,82 lei, din care 2,40 lei aferent exercitiului financiar 2016 si 1,42 lei din rezultatul reportat al anilor precedenti”, arata un raport transmis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit News.ro.

Profitul net al Romgaz de anul trecut, conform situatiilor financiare, este de 1,02 miliarde lei.

Din aceasta suma, dividendele cuvenite actionarilor sunt de 925 milioane lei, adica de 90,28% din profitul net.

”Propunerea de repartizare a profitului s-a facut luand in considerare Memorandumul Ministerului Finantelor Publice, transmis de Ministerul Energiei prin adresa nr. 260176/1 februarie 2017, respectiv procentul de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016”, arata raportul producatorului de gaze.

Valoarea dividendului a fost de 2,4 lei/actiune aferent profitului net realizat in anul 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe actiune rezultata ca urmare a repartizarii sumei de 547,29 milioane lei este de 1,42 lei/actiune.

Romgaz a realizat in primul trimestru al acestui an un profit net de 565,8 milioane lei (125,7 milioane euro), cu 16% mai mare fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut.

Actiunile companiei se tranzactioneaza pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman, cu o participatie de 70%.

De altfel, statul roman va fi principalul beneficiar al deciziei de aliocare a sumelor suplimentare din rezerve pentru dividende. Banii ar putea ajunge la noul Fond de Dezvoltare pe care intentioneaza sa il creeze guvernul in acest an.

Decizia dezavantajeaza, insa, compania de stat, care ramane cu mai putini bani pentru investitii.

Pe langa stat, si Fondul Proprietatea, un actionar minoritar foarte activ, a ceut, la mai multe companii de stat la care are participatii si care dispun de cash, alocarea de sume suplimentare din rezerve pentru dividende.

Compania Conpet, un monopol al transportului de produse petroliere prin conducte, a acceptat sa aloce 143,5 milioane lei actionarilor din profitul pe anii trecuti, decizie de care profita in special statul si Fondul Proprietatea.

Fondul a cerut alocarea de dividende suplimentare la alte companii de stat din energie care dispun de cash, precum Hidroelectrica si Nuclearelectrica.

Romgaz are in prezent o valoare de piata de 12,9 miliarde lei (2,9 miliarde euro), la ultimul pret de inchidere a sedintei, de 33,40 lei/actiune.