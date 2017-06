Cei patru membri sunt presedintele consiliului de supraveghere Ioana Andreea Lambru si trei membri ai consiliului: Laurentiu Dan Tudor, Horia Marian Gambuteanu si Andreea Negru Ciobanu, scrie News.ro.

Cererea fondului este determinata de faptul ca respectivii membri ai Consiliului nu s-au opus la propunerea ca, in mod arbitrar, domnul Petronel Chiriac, membru al Directoratului sa fie inlocuit cu domnul Adrian Constantin Volintiru, fara a implementa mai intai un proces de selectie transparent Fondul Proprietatea

Reprezentantii FP cred ca, astfel, au fost desconsiderate realizarile membrilor actualului directorat si a fost desconsiderata necesitatea de a avea o analiza detaliata a abilitatilor profesionale si a expertizei adecvate unei astfel de pozitii. Astfel, potrivit FP, cei patru membri ai Consiliului ar fi incalcat principiile codului de etica al Hidroelectrica precum si principiile codului de guvernanta corporativa.

Cei patru membri ai Consiliului au fost numiti pentru un mandat interimar, de patru luni, pe data de 19 aprilie 2017. Potrivit FP, nu a existat un raport de evaluare asupra activitatii membrului directoratului care ar urma sa fie revocat din functie, Petronel Chiriac si nicio analiza pentru justificarea acestei decizii.

Unul dintre membrii consiliului, Andreea Negru Ciobanu, a propus un nou membru al directoratului prin simpla aducere la cunostinta Consiliului de Supraveghere a unui CV al candidatului - Adrian Constantin Volintiru, in ciuda nevoii de a organiza un proces transparent de numire. Cei patru membri ai consiliului au ignorat si incalcat in mod deliberat codul de etica al Hidroelectrica, care precizeaza ca „promovarea/recrutarea personalului trebuie sa se faca intr-o maniera transparenta, luand in considerare experienta profesionala si integritatea necesare Fondul Proprietatea

In plus, potrivit FP, incercarea de revocare a unui membru al directoratului nu a tinut cont de rezultatele financiare excelente ale companiei – in primul trimestru din 2017 profitul brut fiind cu 38% mai mare compartiv cu aceeasi perioada a lui 2016, anul cand s-au inregistrat profituri-record in istoria companiei.

Managementul defectuos, principala cauza care a dus Hidroelectrica in insolventa

Numirea unor noi membri ai directoratului pentru o perioada patru luni, fara o experienta in companie si in conducerea executiva a unei companii din domeniul productiei de energie electrica, sunt puse in pericol rezultatele Hidroelectrica, considera directorul general al FP, Greg Konieczny.

”Managementul defectuos a fost una dintre principalele cauze ce au dus Hidroelectrica in insolventa inainte de anul 2012, cand numirile in Consiliul de Supraveghere si la nivel de management executiv erau facute pe baza conexiunilor politice si cu o lipsa totala de interes fata de experienta profesionala si cu lipsa de interes pentru un proces de selectie transparent si competitiv”, a declarat Konieczny, in cadrul comunicatului.

Hidroelectrica are rezerve de 2,2 miliarde lei, adica 500 milioane euro cash in depozite bancare, au anuntat recent reprezentantii companiei. In 2016, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 3,3 miliarde lei si un profit brut de 1,5 miliarde lei.

Sursa foto: Shutterstock