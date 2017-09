Ministrul Energiei, Toma Petcu, spune ca asteapta o oferta clara din partea Fondul Proprietatea (FP) pentru a putea formula un raspuns cu privire la vanzarea actiunilor Hidroelectrica pe care FP o are in plan.

“Este prematur sa comentam optiunea avansata de Fondul Proprietatea in legatura cu participatia pe care o detine la Hidroelectrica. Asa cum mentioneaza chiar actionarul minoritar al Hidroelectrica, analiza privind vanzarea actiunilor este intr-o faza preliminara. Asteptam sa vedem o oferta clara din partea actionarului minoritar al Hidroelectrica pentru a ne putea formula un raspuns”, declara Ministrul Energiei, Toma Petcu.

Anterior, Fondul Proprietatea a anuntat ca in calcul vanzarea pachetului de aproape 20% din actiunile Hidroelectrica, desemnand UBS si Citigroup sa intermedieze o posibila tranzactie.

Anuntul a venit in contextul in care reprezentantul Fondul Proprietatea in Consiliul Hidroelectrica, Oana Truta, a fost revocata din functie ca urmare a unei decizii a Ministerului Energiei.

"Am decis sa evaluam optiunile strategice pentru participatia noastra la Hidroelectrica, din cauza lipsei de progres privind listarea propusa a companiei, in ciuda conditiilor favorabile de piata si a interesului semnificativ manifestat de investitori”, a mentionat Johan Meyer, Co-CEO si Co-Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.

