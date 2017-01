Gheorghe Damian a anuntat, sambata seara, pe pagina personala de Facebook, ca va ataca, potrivit statutului, decizia de excludere a sa din PSD, afirmand ca doreste sa faca acest lucru intr-o maniera in care sa limiteze cat mai mult prejudiciul de imagine pe care l-ar putea avea PSD in Alba, scrie News.ro.

”Sunt un om legat sufleteste de PSD si nu doresc sa fiu scos pe usa din spate din acest partid alaturi de care am avut rezultate foarte bune in ultimii 17 ani. Va anunt pe aceasta cale ca voi ataca, conform statutului, decizia de excludere a mea din partid si doresc sa fac acest lucru intr-o maniera in care sa limitez cat mai mult prejudiciul de imagine pe care l-ar putea avea PSD in Alba. Imi respect colegii si respect statutul partidului. Cred cu tarie ca Partidul Social Democrat este un partid modern, construit pe valori europene si in care primeaza democratia”, a scris Gheorghe Damian. Edilul social-democrat a spus ca nu intelege cum de i se imputa rezultatele obtinute de PSD in Alba la alegerile parlamentare cand partidul ar fi obtinut ”un rezultat istoric” si a castigat alegerile in 9 din cele 11 orase si municipii din judet.

”Mi s-a imputat rezultatul de la alegerile parlamentare, desi in Alba PSD a obtinut un rezultat istoric propunand alegatorilor o echipa de buni profesionisti in care m-am regasit si eu. Am muncit mult alaturi de colegii mei, am batut judetul in lung si in lat pentru a prezenta programul electoral al PSD si echipa in care am crezut. (…) In final, am castigat alegerile in 9 din cele 11 orase si municipii, printre care si Alba Iulia (oras condus de peste 20 de ani de liberalul Mircea Hava). Am fost, cum spunea chiar colegul meu Ioan Dirzu, presedintele interimar al PSD Alba, umar la umar cu cea mai puternica organizatie a PNL si in final am obtinut un scor istoric”, a afirmat Gheorghe Damian.

Pe de alta parte, primarul sustine ca i s-a oferit de foarte multe ori posibilitatea de ”a trada” PSD, insa a ramas alaturi de partid chiar si in momentele grele. ”Din anul 2000 sunt trup si suflet alaturi de PSD, am crezut si cred in acest partid si am ramas alaturi de el chiar si in momente grele in care altii imi promiteau tot felul de favoruri pentru a trada. Nu am tradat pentru ca nu am in sange tradarea, ci sunt un om sincer, crescut la tara, care stiu ce inseamna cuvantul dat si onoarea. Am onoare si sunt un om de echipa, un om care am militat mereu pentru valorile social-democrate”, mai spune Gheorghe Damian in mesajul postat public.

Primarul din Ciugud, comuna cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din Romania, care este si vicepresedinte al PSD Alba si a castigat al cincilea mandat de edil cu 85% din voturi, a fost exclus, vineri seara, din partid. Presedintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat, vineri seara, pentru News.ro, ca in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei a avut loc o analiza aprofundata a modului cum s-a desfasurat campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2016 cat si a rezultatelor obtinute de organizatia judeteana si s-a decis excluderea din partid a vicepresedintelui PSD Alba, Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, si a consilierului judetean Ioan Florea.

”Sunt niste probleme interne si nu as vrea sa intru in detalii. (…) Am inceput campania de reorganizare, de analiza. Uneori mai trebuie facuta si curatenie”, spunea Ioan Dirzu. Presedintele PSD Alba a refuzat sa ofere detalii concrete despre motivele care au stat la baza excluderii celor doi din PSD Alba si sa precizeze cine a facut aceasta propunere. Gheorghe Damian este vicepresedinte al PSD Alba si primar in comuna Ciugud de peste 16 ani, iar Ioan Florea este consilier judetean si fost presedinte executiv al partidului. Social-democratul Gheorghe Damian a fost reales primar in Ciugud in 2016 cu 85% din voturi. Comuna Ciugud are drumuri asfaltate chiar si intre parcelele agricole, internet gratuit in zonele publice, piste de biciclete si foloseste energie eoliana si panouri solare pentru iluminatul public.

Ciugud a atras prin proiecte europene peste 16 milioane de euro, suma care, potrivit estimarilor, ar fi bugetul comunei pe 50 de ani. In 21 martie 2016, premierul de la acea data Dacian Ciolos a lansat in aceasta localitate ”Pachetul de masuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate «Reforma Ciolos se intoarce acasa»”, eveniment la care au participat si ministrul Agriculturii de atunci, Achim Irimescu, fostul vicepremier Vasile Dincu, precum si numerosi fermieri si primari din zona Ardealului. Localitatea fusese aleasa tocmai datorita dezvoltarii puternice de care s-a bucurat in ultimii 16 ani si a masurilor implementate de administratia locala.

