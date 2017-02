Este vorba despre Ordonanta de Urgenta nr. 9, privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, care afecteaza Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Aprobarea OUG 9 in acelasi mod in care a fost aprobata si OUG 13 a fost si una dintre revendicarile protestatarilor din Piata Victoriei, care au criticat trecerea de catre Guvern a unei noi ordonante pe furis.

Citeste articolul integral pe Adevarul.

Sursa foto: Shutterstock/Gajus