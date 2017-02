Guvernul roman de centru-stanga a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura a opozitiei de centru-dreapta, in urma celor mai ample proteste din 1989 si pana in prezent, transmit principalele agentii internationale de presa.

Ioana Bran, secretara Camerei Deputatilor a anuntat ca 161 de deputati au vot in favoarea mortiunii. Pentru a fi adoptata erau necesare 232 de voturi, scrie The Associated Press. ”Putem spune ca majoritatea necesara nu a intrunita, conform Constitutiei, pentru ca motiunea sa treaca”, a declarat Bran, conform News.ro.

Sute de mii de persoane au protestat in fata sediului Guvernului, dupa ce acesta a doptat, saptamana trecuta, o ordonanta de urgenta care dezincrimina unele fapte de coruptie. Guvernul de centru-stanga a abrogat ordonanta, insa un proiect de lege este dezbatut in Parlament, precizeaza AP.

Guvernul PSD a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura a opozitiei de centru-dreapta, in contextul in care partidele din coalitia aflata la guvernare s-au abtinut de la vot, relateaza Reuters. Parlamentari din cadrul Partidului Social Democrat (PSD), vechii lor aliati din ALDE si formatiunea etnicilor maghiari UDMR - care insumeaza aproximativ 61% din mandate - s-au abtinut.

Motiunea avea nevoie de 233 de voturi - majoritatea simpla - sa fie adoptata si ca Guvernul sa fie doborat de la putere, precizeaza Reuters. Guvernul roman a scapat de o motiune de cenzura in Parlament si a incercat sa le ofere asigurari participantilor la manifestatii zilnic, de peste o saptamana, in cele mai ample demonstratii de la caderea comunismului, relateaza Bloomberg.

Premierul Sorin Grindeanu l-ar putea demite pe ministrul Justitiei, pentru a-i calma pe manifestantii furiosi de incercarile Executivului de a slabi eforturile impotriva coruptiei. Presedintele roman Klaus Uohannis a atacat partidul de guvernamant, pe care-l acuza ca nu face nimic sa calmeze revolta politica din tara, insa seful statului pare sa respinga alegeri anticipate.

”Nu voi mai accepra asemenea initiative in Guvern niciodata”, a declarat miercuri in Parlament Grindeanu, citat de Bloomberg. ”Promit ca de azi inainte Guvernul este deschis dialogului cu toti cetatenii si inteteg intru totul nemultumirea poporului. Putem sa facem lucruri bune in Romania. Nu ar trebui sa avem o tara divizata”, a adaugat el.

Grindeanu incearca sa reia controlul, dupa ce sute de mii de protestatri au iesit in strada in orase din intreaga tara, membra UE si NATO, in cele mai ample manifestatii de la revolutia din 1989 care l-a inlaturat de la putere pe fostul dictator Nicoale Ceausescu. Insa tensiunile nu au fost suficient de puternice sa impiedice adoptarea marti a bugetului pentru 2017, care include reduceri de taxe si cresteri de salarii in sectorul public, baza electorala a victoriei PSD in alegerile din decembrie, comenteaza agentia. ”Reformele in sistemul judiciar vor ramane probabil principalul punct de conflict in viitor, amenintand stabilitatea politica a tarii si scotand in evidenta riscurile operationale”, a declarat Andrius Tursa, un analist de la Teneo Intelligence din Londra.

Sursa foto: Shutterstock/ qvist