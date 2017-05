Liviu Dragnea a explicat ca in anul trei sau patru de facultate a decis, impreuna cu mai multi colegi, sa isi prelungeasca studiile cu un an pentru a putea sa cante in continuare intr-o formatie. Reactia lui a venit dupa ce ginerele lui Nicolae Ceausescu a spus ca liderul PSD a ramas repetent in facultate.

"Este foarte interesant ca au inceput sa fie scosi de la naftalina foarte multi oameni. Eu am mai abordat subiectul acesta acum cativa ani de zile, de cateva ori. In anul trei sau patru, mai multi colegi, cu unii cantam in formatii, cu altii aveam alte activitati, am decis sa mai prelungim cu un an. Decizie pe care am luat-o si daca as mai fi inca o data in situatia aia, as mai lua aceeasi decizie ca sa mai stam un an in plus acolo. A fost o intreaga istorie cu fuga de la examene, fugariti prin curtea Institutului”, a precizat Liviu Dragnea, fiind intrebat daca este adevarat ca a ramas repetent, potrivit News.ro.

Profesorul universitar Mircea Oprean, sot al Zoei Ceausescu, a declarat ca printre studentii sai la Politehnica s-a aflat si Liviu Dragnea, insa acesta a ramas repetent un an.

Mircea Oprean, profesor la Facultatea de Autovehicule Rutiere a Politehnicii din Bucuresti, a precizat ca printre studentii s-a aflat candva si Liviu Dragnea, actualul presedinte al PSD. ”La noi erau doua directii: asta pe care eram eu, cu transmisii automate, si o alta directie cu service, cu intretinere. El n-a venit pe directia mea, ca era mai greu, dar si asa a ramas repetent”, a spus Oprean.

Pe de alta parte, Oprean a spus ca nu a fost o facultate usoara. ”La Politehnica, cei mai buni sunt Facultatea de Automatica si Calculatoare, pe urma Electronica, iar pe locul trei suntem noi, Facultatea de Automobile. Suntem un vector de imagine pentru Politehnica si avem studenti foarte buni. Cam 20-25% dintre ei sunt exceptionali, mai mare dragul sa lucrezi cu ei”, a declarat Mircea Oprean.

Sursa foto: Agerpres