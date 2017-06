Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca propunerile de premier vor fi discutate in CEx si ca are deja patru variante pentru aceasta functie. Liderul PSD a mai spus ca este ”absolut convins” ca presedintele Klaus Iohannis va accepta, luni, propunerea de premier pe care el si Calin Popescu Tariceanu o vor face.

Liviu Dragnea a facut portretul viitorului premier: un om corect, responsabil, care sa nu fie aventurier, capabil de implementarea programului de guvernare, care sa aiba capacitate de munca extraordinara, potrivit News.ro. Acesta a precizat ca are deja patru variante de premer, "si doamne, si domni".

In zilele urmatoare va avea loc o reuniune a Consiliului Executiv al PSD, iar duminica o intalnire a grupurilor parlamentare ale partidului, astfel incat, luni, sa mearga cu o propunere de premier la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis.

Intrebat daca are convingerea ca presedintele Iohannis va desemna un premier de la PSD, Dragnea a raspuns: ”Eu am convingerea in continuare ca presedintele Iohannis doreste stabilitatea Romaniei”.

”Sunt absolut convins ca luni, la consultari, cand eu cu domnul Calin Popescu Tariceanu vom fi prezenti la Cotroceni va accepta propunerea noastra”, a subliniat Liviu Dragnea.

Dragnea: Nu se pune problema majoritatii parlamentare pentru instalarea noului guvern PSD-ALDE

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mai spus ca nu se pune problema majoritatii parlamentare pentru instalarea noului guvern, in conditiile in care social-democratii au avut o majoritate calificata pentru a trece motiunea de cenzura impotriva cabinetului Grindeanu.

„In conditiile in care in acesta inclestare, cu toata presiunea din ultimele zile, noi am reusit sa avem o majoritate calificata pentru a trece motiunea de cenzura, nu se pune problema majoritatii instalarii noului guvern. In 2012, noi am dat jos guvernul Ungureanu cu trei voturi peste limita ceruta, azi avem mult mai multe voturi. Nu se pune problema majoritatii pentru instalarea noului guvern si sustinerea lui”, a aratat Liviu Dragnea, intrebat daca PSD-ALDE mai detin majoritatea in Parlamament.

Motiunea de cenzura a fost adoptata, miercuri, de Parlament cu 241 voturi ”pentru” si 10 voturi ”impotriva”, astfel ca guvernul Grindeanu a fost demis. Pentru ca motiunea sa fie adoptata, erau necesare 233 de voturi favorabile.

Sursa foto: Agerpres / MIHAI POZIUMSCHI