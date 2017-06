"Azi (vineri / n.r.) dimineata, o intalnire excelenta la Bruxelles intre presedintii Klaus Iohannis si Emmanuel Macron. Dialog deschis si direct pe relatia bilaterala si actualitatea europeana. Parteneriatul strategic se dezvolta, intalnirile la nivel inalt vor continua. Presedintele roman l-a invitat pe Emmanuel Macron in Romania, invitatie acceptata cu multa placere", a anuntat ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, potrivit News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o intalnire bilaterala cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, afirmand la final ca aceasta a fost "foarte, foarte buna" si s-a convenit ca Romania si Franta sa colaboreze in vederea intaririi unor formate europene. Iohannis a spus ca au fost abordate teme precum Schengen, bugetul zonei euro si situatia muncitorilor detasati.

Am avut o prima intalnire asezata bilaterala cu presedintele Macron. Am abordat intr-un timp foarte scurt multe teme foarte importante pentru noi, pe colaborare si bilaterala si formate europene. Am discutat despre colabrari de exemplu pe Schengen, despre colaborarea pe care o pregatim pentru sezonul cultural Klaus Iohannis

O tema importanta de discutie a fost directiva europeana privind detasarea muncitorilor, ridicata in cadrul intalnirii de Emmanuel Macron.

"Doreste sa colaboreze cu noi, am aratat toata deschiderea pe acest dosar. (...) Trebuie sa gasim solutii care satisfac si o parte si cealalta. Nu are rost sa ne ascundem dupa deget si sa ramana fiecare pe pozitia lui. Trebuie discutat, trebuie negociat, trebuie solutionata chestiunea", a spus Iohannis.

El a precizat ca s-a discutat si despre intarirea colaborarii cu Franta in alte formate europene, Romania dorind sa participe la discutia privind bugetul zonei euro. "Am convenit sa lucram impreuna pentru a intari formate europene. Am propus printre altele ca proiectul bugetului zonei euro, propus de presedintele Macron, sa fie deschis si pentru altii, pentru noi, care acum nu suntem in zona euro, dar avem acest obiectiv si suntem interesati sa colaboram", a explicat Iohannis.

Intalnirea cu Emmanuel Macron a durat aproximativ 30 de minute, avand loc inainte de sesiune de lucru a Consiliului European.

Sursa foto: presidency.ro