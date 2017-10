Premierul Mihai Tudose a anuntat, vineri, ca ordonanta privind introducerea platii defalcate a TVA va fi modificata in Parlament, astfel incat aceasta sa fie obligatorie doar pentru firmele aflate in insolventa sau faliment sau pentru cele care au inregistrat mai mult de doua intarzieri intarzieri la plata TVA.

”Nu va mai fi obligatorie pentru toata lumea (split TVA – n. red.), ci, in principiu, pentru firmele care intra in insolventa, in faliment sau firmele cu istoric fiscal nu foarte coerent, adica cu doua – trei – patru intarzieri la TVA. De asemenea, va fi si un sistem de premiere, incercam sa-l fixam si va fi anuntat in momentul depunerii amendamentelor”, a declarat Mihai Tudose, potrivit News.ro.

Seful Guvernului a spus ca Ministerul de Finante a inceput ”sa nuanteze” ordonanta privind split TVA, adoptata la finalul lunii august si intrata in vigoare la 1 octombrie, in urma discutiilor cu patronatele.

Mihai Tudose a mai spus ca amendamentele la legea de aprobare a ordonantei privind split TVA vor fi depuse la Senat, unde se afla in prezent in dezbatere actul normativ.

Ordonanta privind introducerea platii defalcate a TVA a fost retrimisa marti de catre plenul Senatului la Comisia de buget, care are termen o saptamana sa vina cu un nou raport. Actul normativ a fost retrimis comisiei la propunerea liderului de grup al PSD, senatorul Serban Nicolae. El a cerut membrilor Comisiei de buget ca in urmatoarea saptamana sa discute cu Ministerul Finantelor Publice.

Senatul este prima camera sesizata in acest caz, urmand ca for decizional sa fie Camera Deputatilor.

In 26 septembrie, senatorii din comisia de buget-finante au decis, prin aprobarea unui amendament depus in acest sens, ca plata defalcata a TVA va fi obligatorie de anul viitor doar pentru companiile de stat si firmele aflate in relatii contractuale cu statul, pentru celelalte firme sistemul fiind optional din 2018 si obligatoriu doar din 2019, daca se va dovedi functional.

Contul va putea fi executat silit numai pentru plata TVA, iar amenda la prima abatere este eliminata, fiind inlocuita cu un avertisment, cu argumentul complexitatii sistemului si al timpului scurt de implementare, au mai decis senatorii din Comisia de buget-finante.

La acest moment, plata defalcata a TVA a intrat in vigoare de la 1 octombrie, optionala pentru firme si obligatorie de la 1 ianuarie 2018.

Masura a atras critici vehemente din partea firmelor, care atentioneaza ca aceasta va bloca economia.

Guvernul a adoptat in 30 august o ordonanta prin care introduce obligativitatea platii defalcate a TVA incepand cu 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA avand obligatia de a detine si gestiona un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA aferente operatiunilor taxabile (achizitii de bunuri/servicii, livrari de bunuri/prestari servicii). De asemenea, institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligatia, incepand cu aceeasi data, de a detine un cont de TVA pentru incasarea taxei pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile realizate.

