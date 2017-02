Compania British Romanian Investment Partenership, controlata de fondul britanic de investitii ARDC care a fost infiintat de fratii Cristian si Liviu Mercioniu, vrea sa finalizeze pana in iunie 216 apartamente din cartierul Drumul Taberei, pe care intentioneaza sa le vanda pana la finalul acestui an. Compania mai are in plan demararea a cel putin doua proiecte rezidentiale pe parcursul lui 2017.

Circa 150 de oameni lucreaza in aceasta perioada pe santierul de pe Drumul Cooperativei din cartierul Drumul Taberei. Pana la sfarsitul lunii februarie, muncitorii trebuie sa predea la cheie 60 de apartamente, iar pana la sfarsitul lunii iunie inca 156 de locuinte, informeaza News.ro.

Primele familii se vor muta in luna martie, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, directorul general al ansamblului rezidential New Residence din sectorul 5 al Capitalei, Cristian Mercioniu.

Valoarea investitiei in proiectul din Drumul Taberei se ridica la 10 milioane de euro. O parte din aceasta investitie este asigurata din resurselele fondului de investitii ARDC creat de fratii Mercioniu si cativa britanici, iar o alta parte este asigurata printr-o finantare de la Libra Bank.

Circa 20% din proiect este rezervat, iar preturile locuintelor pornesc de la 36.000 pentru o garsoniera si ajung la 88.000 de euro pentru un apartament cu trei camere.

“Aici a fost o oportunitate deoarece am cumparat terenul in 2015 la o licitatie cu 72 de euro plus TVA pe metru patrat. Terenul de aici are o suprafata de 10.000 mp. Este cel mai bun teren din zona deoarece avem pe toate cele patru laturi strazi”, a spus Mercioniu.

Dezvoltatorul are mare incredere in acest proiect si chiar se asteapta sa vanda toate locuintele pana la sfarsitul anului. Antreprenorul este increzator ca va reusi sa vanda toate apartamentele pe care le va construi in Drumul Taberei, deoarece din septembrie si pana la inceputul acestui an a reusit sa rezerve 20% din apartamente fara sa fie finalizat proiectul.

Startul in rezidential

New Residence din Drumul Taberei, este al doilea proiect rezidential dezvoltat de Cristian Mercioniu. Primul complex rezidential a fost ridicat in Magurele, chiar langa zona Bragadiru.

Dupa ce a stat sase ani in Spania si a lucrat intr-o agentie imobiliara, Mercioniu s-a intors in Romania in 2006 si a inceput sa faca tranzactii cu terenuri.

Insa antreprenorul a ramas cu un teren in Magurele, chiar langa zona Bragadiru, pe care nu a reusit sa-l vanda. Dupa ce a investit 700.000 de euro in achizitia terenului cu o suprafata de 14.000 de metri patrati, Mercioniu a vazut ca singura solutie pentru a-si salva investitia construirea unui ansamblu rezidential.

Cand a cumparat terenul, omul de afaceri nu stia ca in apropiere urma sa fie construit cel mai puternic laser din lume. Acest lucru l-a ajutat in vanzarea locuintelor din cadrul ansamblului rezidential la care a inceput lucrarile in 2013 si pe care le-a finalizat in 2015.

Proiectul a presupus o investitie de 6 milioane de euro pentru constructia a 183 de apartamente in zece blocuri. In prezent, antreprenorul mai are doar trei garsoniere de vandut din ansamblul din Magurele.

Mercioniu spune ca a reusit sa fructifice terenul din Magurele printr-o combinatie de factori precum calitate, preturi mici si o situatie favorabila.

Preturile locuintelor au variat intre 19.500 de euro pentru o garsoniera si 52.500 de euro pentru un apartament cu trei camere.

In ceea ce priveste noile investitii, dezvoltatorul vrea sa demareze impreuna cu partenerii sai cel putin doua proiecte rezidentiale in acest an.

“Vrem sa demaram mai multe proiecte in acest an. Am cumparat un teren cu o suprafata de 16.000 mp in Magurele langa complexul pe care l-am ridicat, unde vom construi 40-50 de case individuale, cu preturi cuprinse intre 90.000 si 120.000 de euro. Casele vor avea suprafete de 110 de mp construiti si le vom face in stil britanic”, a afirmat Mercioniu.

Un alt proiect consta in ridicarea unei cladiri cu 30-40 de apartamente, in apropiere de proiectul din Drumul Taberei.

Pe viitor, antreprenorul vrea sa construiasca si pentru clientii din segmentul de lux, vizand proiecte in zona de nord a Capitalei.

Romania, mai atractiva decat Polonia

“Incertitudinea pietii este cea mai mare problema. Piata este fragila. Multi au investit in Romania si cand a venit criza toate investitiile s-au retras. In momentul de fata nu ne mai bazam pe ei”, spune Cristian Mercioniu.

El sustine ca britanicii vad acum piata romaneasca mult mai sigura decat cea din Marea Britanie.

“Acolo unde este incertitudine, lucrurile sunt volatile. Noi avem un trend si asta este. Acum suntem peste Polonia”, a completat investitorul.

In opinia antreprenorului roman, Romania trebuie sa schimbe conceptul de sustinere a investitorilor privati.

“Atat timp cat noi platim un impozit de 78% pe salarii nu avem cum sa crestem. Numai noi si Franta, care plateste 100%. In Marea Britanie impozitul de 40%, este suportabil. Economia subterana creste pe fondul acestei taxari foarte mari. Majoritatea firmelor declara salariul minim pe economie si platesc mai multe in mana”, a spus Mercioniu.

In ceea ce priveste numarul locuintelor noi finalizate, anul trecut piata a crescut cu 30% fata de 2015, iar anul acesta se anunta multe proiecte de mari dimensiuni.

“Pe zona Bucurestiului apar proiecte mari, cu cladiri inalte, deorece dezvoltatorii vor sa scoata maximum de profit”, a afirmat investitorul.

Dezvoltatorul mizeaza pe deficitul de locuinte din Romania.

“Vorbim de un deficit de 300.000-400.000 de locuinte in Bucuresti si Ilfov, si atunci daca tot exista aceasta nevoie omul cauta posibilitatea sa cumpere”, a aratat dezvoltatorul.

Insa in ultimul an, au aparut tot mai multi romani care cumpara locuinte cu bani cash, potrivti antreprenorului.

“Majoritatea clientilor care au rezervat locuinte in proiectul din Drumul Taberei vin cu finantare proprie. Din cei 20%, doar trei sau patru clienti au venit cu Prima Casa. Aici am avut surpriza ca au venit cu banii cash”, a afirmat Mercioniu.

O parte dintre cei care vin cu toti banii sa cumpere o locuinta sunt firme care vor sa cumpere pentru investitii sau persoane private care au banii din vanzarea unor apartamente mai vechi sau din mosteniri.

Totodata, circa 11 apartamente din cele 43 rezervate in proiectul din Drumul Taberei au fost cumparate pentru a fi date spre inchiriere.

Sursa foto: Denphumi/Shutterstock.com