Costin Banica s-a alaturat echipei JLL anul trecut pe pozitia de business developer Industrial din care asigura suport managementului in identificarea oportunitatilor de business pe segmentul industrial si logistic. Banica isi va continua activitatea curenta in paralel cu noile responsabilitati, care includ dezvoltarea departamentului industrial si logistic si oferirea de servicii de consultanta pentru o varietate de clienti, incluzand dezvoltatori si utilizatori finali.

Costin Banica are o experienta de peste 14 ani in vanzari, din care patru in domeniul imobiliar si este unul dintre cei mai activi consultanti de pe piata, numele lui fiind legat de tranzactii cheie realizate pe segmentul industrial si logistic.

”Piata industriala din Romania a stabiit o serie de recorduri in 2016: stocul modern de spatii industriale a depasit 2,5 milioane de metri patrati, iar cererea bruta a fost de peste 460.000 de metri patrati, valori care au facut ca anul 2016 sa fie unul dintre cei mai buni din istoria pietei. Romania va ramane foarte atractiva atat pentru dezvoltatori, cat si pentru chiriasi datorita locatiei strategice in Europa si pentru ca este o piata mare de consum cu o putere de cumparare in crestere. Ne asteptam ca in acest an sa fie livrate pe piata proiecte care vor cumula 340.000 de metri patrati, nivel comparativ cu cel din 2016. Astfel, putem spune ca piata inregistreaza o crestere stabila”, a declarat Costin Banica, head of Industrial Agency JLL Romania.

Predecesorul lui, Cristina Pop (foto mai jos), care a lucrat peste trei ani pentru JLL, se va ocupa de activitatea de Asset Management pentru unul dintre clientii JLL.

Departamentul industrial al JLL Romania a fost anul trecut unul dintre liderii pietei de profil, cu tranzactii intermediate care au cumulat aproape un sfert din volumul total de spatii inchiriate la nivel national.

Printre companiile pentru care JLL a inchiriat spatii industriale si logistice anul trecut se numara Profi, Antalis, DB Group, SE Bordnetze, Delfingen, KLG, Gebruder Weiss, DPD sau Iron Mountain.

JLL este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe piata din Romania, unde mai activeaza nume precum CBRE, Colliers, DTZ Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.