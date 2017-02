Efervescenta - asa ar putea fi descrisa piata dezvoltarilor de centre comerciale din Romania in ultimii ani. Aceasta tendinta a condus la o crestere a atractivitatii tarii noastre in randul retailerilor, dar si a investitorilor straini aflati in cautarea expansiunii regionale.

Cum Bucurestiul a jucat un rol dominant in ceea ce priveste dezvoltarile de centre comerciale din tara, anul acesta, cat si in 2018 vedete vor fi orasele secundare, cat mai ales cele tertiare.

Un raport al companiei de consultanta Colliers International arata ca anul 2017 va continua seria pozitiva in piata de retail la nivel local, in Romania urmand sa fie livrati aproximativ 180.000 mp de spatii comerciale. Desi numarul total de spatii care urmeaza sa fie livrate pe piata ramane neschimbat fata de nivelul anului trecut, in acest an se afla in lucru 12 proiecte importante, care, insa, vor avea un specific usor diferit.

“Dezvoltatorii de proiecte comerciale se vor concentra de aceasta data pe orase de dimensiuni mai mici, precum Ramnicu Valcea sau Sibiu, dar ne asteptam sa vedem o dezvoltare accelerata a unor proiecte importante de retail in Bistrita sau in Oradea. (…) Am observat un interes crescut al brandurilor de retail pentru piata din Romania si credem ca tara noastra poate atrage noi jucatori importanti pe piata locala. Branduri din Polonia sau Turcia sunt in continuare cu ochii pe Romania, iar acest lucru vine ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate pe piata de companiile deja prezente aici, cu experienta”, se arata in cel mai nou raport de piata al companiei de consultanta imobiliara Colliers International.