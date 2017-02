Iulius Group, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania si cel mai mare investitor local in real-estate, va investi 11 milioane de euro in realizarea unei parcari supraetajate, in ansamblul mixt Openville, prima de acest fel din Timisoara.

Vino la ReConstruct 2017 sa afli planurile Iulius Group direct de la Raluca Munteanu, business development manager Iulius si sa afli noile tendinte pe piata de retail si in birouri de la invitatii evenimentului. 6-7 martie 2017, hotel Sheraton, Bucuresti.

Parcarea supraetajata va fi situata in proximitatea centrului comercial Iulius Mall si va fi printre cele mai mari din tara, cu o capacitate de peste 900 de locuri. Lucrarile vor incepe in primavara si vor fi finalizate in toamna.

Impreuna cu locurile existente in parcarea subterana a Iulius Mall si cu cele care urmeaza a fi amenajate in Openville, vor fi in total aproximativ 4.050 de spatii de garare disponibile in ansamblul urbanistic.

Pentru a facilita accesul clientilor direct in interiorul Iulius Mall, parcarea supraetajata va fi conectata de centrul comercial printr-o pasarela pietonala.

Parcarea va avea sase niveluri (demisol, parter si patru etaje), pe o suprafata desfasurata de peste 23.000 mp. Constructia va fi dotata cu cele mai noi tehnologii de acces, semnalizare si detectie, precum si cu instalatii de supraveghere video. Totodata, va beneficia de un sistem inteligent de management, care ii va directiona pe conducatorii auto spre locurile de parcare disponibile.

Tot in primavara, compania Iulius va demara lucrarile de constructie la alte trei cladiri de birouri clasa A, cu o suprafata insumata de 73.000 mp. Cele trei imobile vor fi livrate pe piata intr-un termen cuprins intre 12 si 18 luni. In total, ansamblul Openville Timisoara va include sapte cladiri de birouri, cu o suprafata de peste 130.000 mp, in ceea ce va deveni principalul centru de business din vestul tarii. Din aceasta suprafata, 18.000 mp au fost deja livrati, in UBC 2, iar alti 13.000 mp urmeaza a fi finalizati in luna iunie, in cladirea UBC 1.

In acest an, sunt programate si lucrarile de extindere a Iulius Mall Timisoara, cu o suprafata de 60.000 mp.

Peste 430 de magazine, restaurante si cafenele tematice, cinema multiplex, fresh market, cel mai mare loc de joaca si alte optiuni de recreere, in interior si in aer liber, se vor regasi, la finalul lucrarilor, in cei 131.000 mp inchiriabili de retail ai ansamblului Openville.

In plus, timisorenii vor avea la dispozitie si cel mai mare parc suspendat din Romania, spatiu verde de peste 55.000 mp.

Openville Timisoara reprezinta o investitie in valoare de peste 220 milioane de euro a companiei Iulius. Acesta va fi primul proiect mixt din vestul tarii, insa planuri mari in Timisoara vin si de la antreprenorul roman Ovidiu Sandor, care planuieste dezvoltarea unui proiect similar, bazat pe o componenta de birouri si una de rezidential.