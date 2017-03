PayPoint Romania, unul dintre cei mai importanti operatori de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, si-a consolidat birourile in cladirea Charles de Gaulle Plaza, ajungand astfel la 1.300 mp in cladirea detinuta de grupul german GLL Real Estate Partners.

Compania, cu sediul principal in Marea Britanie, si-a extins spatiul de lucru la 1.300 mp la etajul 8 al cladirii Charles de Gaulle Plaza, reunind astfel echipele din Bucuresti, care au functionat in prealabil in doua cladiri diferite, respectiv Charles de Gaulle Plaza si Romana Offices.

Procesul de analiza si inchiriere a fost asistat de compania de consultanta Griffes.

“Odata cu dezvoltarea afacerii si, implicit, a echipei PayPoint, a devenit tot mai important sa reunim toate operatiunile in cadrul aceluiasi sediu. Ne bucura faptul ca am optat pentru Charles de Gaulle Plaza, cladire in care am avut sediul principal inca de la lansarea in Romania”, a declarat Elvira Dumitru, HR Director in cadrul PayPoint.

Cladirea aleasa pentru consolidare a fost o solutie naturala, PayPoint avand deja sediul principal de peste opt ani in cadrul aceleiasi proprietati. In contextul dezvoltarii afacerii si a unei nevoi de eficientizare a proceselor, gruparea tuturor operatiunilor in cadrul unui singur sediu a reprezentat un demers firesc, menit sa imbunatateasca fluxurile de lucru in cadrul companiei.

“Eficienta ramane unul dintre principalele criterii pentru o companie aflata in cautarea unui spatiu de birou. CDG Plaza a raspuns foarte bine cerintelor PayPoint, iar o companie internationala aflata in plina crestere isi doreste sa beneficieze de vizibilitate, precum si de oportunitatea de a avea toata echipa sub un singur acoperis”, explica Andreea Paun, managing partner in cadrul Griffes.

Charles de Gaulle Plaza este una dintre cladirile emblematice de birouri de clasa A din Bucuresti, oferind 23.000 mp inchiriabili dispusi pe 16 etaje, amplasata pe bulevardul Aviatorilor, cu vedere spre parcul Herastrau. Cladirea dispune de 5 niveluri de parcare subterana, o vizibilitate excelenta pentru chiriasi si vizitatori si, prin localizarea centrala, o conectivitate foarte buna cu toate zonele Capitalei.

In Romania, PayPoint si-a lansat oficial serviciul de plata a facturilor in numerar sub marca proprie in august 2008 si si-a extins portofoliul de clienti prin semnarea de parteneriate cu o serie de companii din diferite sectoare. In prezent, reteaua punctelor de plata PayPoint numara peste 11.000 de terminale iar compania are incheiate contracte cu 129 de parteneri importanti din domeniul telecomunicatiilor, al utilitatilor, al serviciilor financiare si nu numai.

GLL Real Estate Partners este un grup german de administrare a activelor imobiliare cu sediul la Munchen care se concentreaza pe produse de investitii pentru clientii institutionali. Investitorul detine, in Romania, cladirea de birouri Victoria Center, achizitionata de la fondul Bluehouse Capital, cladirea Floreasca Park dezvoltata de Portland si cladirea Charles de Gaulle Plaza, achizitionata in 2006.

Griffes este compania de consultanta imobiliara lansata in 2016 de Andreea Paun, consultant cu peste 8 ani de experienta in Real Estate. Griffes asista clienti institutionali, internationali si locali, in inchirierea de spatii comerciale, de birouri si industriale, precum si in promovarea si vanzarea proprietatilor.