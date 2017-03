Cea mai neplacuta experienta a unui sofer este momentul in care, fie daca detine o masina mai veche, cat mai ales daca detine una noua, ajunge sa treaca cu aceasta peste o groapa. Situatiile prin care au trecut soferii bucuresteni in ultimele luni au condus la o crestere neasteptata a vizitelor in service-uri cu probleme la directie, cauzate, in cele mai multe randuri, din cauza craterelor din asfalt.

Pe langa riscurile la care se expun, in cele mai periculoase situatii putand sa se ajunga chiar si la blocarea rotilor si incapacitatea de a evita un accident, soferii sunt nevoiti sa scoata mii de lei din buzunar pentru o astfel de reparatie. Costurile, spun specialistii, pot porni de la 150-200 de lei si, in functie de gravitate sau de tipul de masina care intra intr-o astfel de groapa, sa depaseasca chiar si 1.000 de euro. Cel mai dureros este faptul ca desi ar fi vorba de o masina noua, costurile de reparatie nu sunt acoperite de asigurarea CASCO.

“Cele mai mari avarii survenite in urma intrarii intr-o groapa sunt suportate de jante si de anevelope. Acestea fie se gauresc, se deformeaza sau se pot ovaliza, situatii care pot conduce la probleme mai grave la articulatiile de la roti sau chiar si la directia masinii. Orice groapa, indiferent ca este mai mare sau mai mica, in functie si de viteza cu care este luata, poate strica aceste componente si afecteaza inclusiv geometria rotilor, lucru care poate conduce la probleme serioase in trafic”, explica Vlad Nicolau, specialist auto si proprietar al unui service autorizat din Capitala.

Daca la contactul cu o groapa exista riscul unei avarii care sa necesite un cost de reparatie cuprins intre 150-200 de lei, acesta ar putea presupune o problema minora cu o piesa sau realizarea geometriei rotilor, insa cand dauna este mai mare apar si complicatiile.

Specialistii in domeniul auto sustin ca cu cat o masina este mai scumpa si mai performanta, dispune de jante mai mari si anvelope de foarte buna calitate, costurile sunt direct proportionale.

“Sunt situatii cand se poate ajunge la inlocuirea jantelor si a anvelopelor si costurile pornesc, in acest caz, de la 500 de euro pentru solutionarea unei singure roti. Sunt cazuri cand suspensiile au de suferit, amortizoarele de asemenea, iar in acest caz este necesara inlocuirea ambelor amortizoare, fie de pe puntea fata, fie de pe cea din spate. Costurile pot depasi 150 de euro doar pentru inlocuirea acestora”, a adaugat Vlad Nicolau.

Trebuie luat in calcul aici, insa, un aspect foarte important, acela al faptului ca cu cat o masina este mai performanta, are o constructie solida si un pret pe masura de achizitie, sansele ca piesele despre care am vorbit sa se strice in urma unei gropi sunt mai mici comparativ cu o masina mai veche, ieftina la achizitie si la care fiabilitatea este un exercitiu de noroc.

Un deviz al unui service autorizat poate sa difere cand este vorba despre o masina mai ieftina, careia i s-au defectat mai multe piese, insa si o piesa a unui autovehicul premium poate sa fie la fel de scump cat este un intreg ansamblu de directie al unei masini mai ieftine. Totul tine, pana la urma, de noroc.

In cazul unui autoturism Renault, model mai vechi, dupa o serie de gropi din asfalt luate involuntar in ultimii ani, devizul depaseste 1.700 de lei si aici au fost incluse atat inlocuirea amortizoarelor stanga-dreapta (2 bucati | 400 lei – piesele, 200 lei - manopera), inlocuirea flanselor cu rulmenti pentru amortizoare stanga-dreapta ( 2 bucati | 226 lei – piesele, 180 lei – manopera), inlocuirea bieletelor directie stanta-dreapta (2 bucati | 200 lei – piese, 140 lei – manopera), inlocuirea capetelor de bara stanga-dreapta (2 bucati | 100 lei – piese, 110 lei – manopera), precum si geometria rotilor (80 lei) sau repararea jantelor afectate (circa 100 de lei pentru aliaj).

Totalul se ridica la 1.736 de lei, echivalentul a 380 de euro, iar costurile pot suporta modificari inclusiv la fata locului, prin defectarea altor piese.

Recomandarea service-urilor auto: vizita de urgenta intr-un centru specializat

Este cunoscut faptul ca si cea mai mica problema la componenta de directie poate avea un risc major in comportamentul autoturismului atat in orase, cat si pe soselele din tara, iar un soc puternic cum este cel al unei gropi mai mari poate da peste cap articulatiile acestuia, motiv pentru care specialistii auto recomanda o vizita de urgenta intr-un service specializat, asta daca socul a fost unul ridicat.

“Proprietarul unei masini care a trecut peste o groapa de mai mari dimensiuni va trebui sa faca o verificare pentru a constata eventualele defectiuni aparute la sistemul de directie. (...) Se poate ajunge inclusiv la accident din cauza basculelor de la articulatii, a pivotilor care se pot rupe sau a capetelor de bara care conduc la o lipsa a preciziei de directie a automobilului”, a conchis Vlad Nicolau.

Indolenta autoritatilor in a alege companii serioase de constructii care executa lucrarile de infrastructura intr-un mod corect, cat si companiile de constructii care ajung sa subcontracteze lucrarile catre terte firme cu sau fara experienta in domeniu care ajung sa fure inclusiv din calitatea materialului utilizat in procesul de turnare a asfaltului sunt doua dintre principalele motive pentru care Bucurestiul arata in acest fel dupa iarna care tocmai a trecut.

Din pacate, asa se ajunge ca dintr-o cutuma veche romaneasca sa apara accidentele, care de multe ori se pot solda cu raniti sau, mai grav, cu decese.

Tot dintr-un text wall-street.ro aflam ca asfaltarea unei singure gropi si repararea ei “ca la carte” s-ar ridica la 1.500 de euro. Mult-putin – este trebuie facute: cat mai repede si cat mai bine!