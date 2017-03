Proiectele publice de reabilitare termica, derulate cu scopul de a reduce emisiile CO2, ca urmare a asumarii fata de Uniunea Europeana a normativelor privind cresterea eficientei energetice a Romaniei, ajung sa reprezinte circa 30% din volumele vandute de producatorii de solutii de termosistem, asta in conditiile in care piata producatorilor de profil si de solutii adiacente se confrunta cu o supracapacitate la nivel local.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Laurentiu Istrate (foto cover), directorul general Austrotherm Romania, unul dintre cei mai mari producatori de solutii de termoreabilitare la nivel local, a vorbit despre principalele provocari cu care piata se confrunta si despre oporunitatile pe care le vede pe un sector care va creste tot mai mult in anii urmatori.

In opinia sa, anul 2016 a fost cel mai bun de dupa avantul inregistrat inaintea crizei, iar premisele pentru acest an se pastreaza la fel de optimist.

“2016 a fost cel mai bun an dupa 2008. Cresterea masei monetare s-a simtit puternic si pe piata materialelor de constructii, precum si pe cea a materialelor termoizolante premium. Este anul in care vanzarea a devenit cu adevarat calitativa, inregistrand un procent semnificativ in zona produselor premium, a celor recomandate de specialisti si de catre certificarile de produs. Peste 75% din productia Austrotherm este alocata produselor de densitati mari, a produselor considerate premium”, a punctat Laurentiu Istrate, directorul general Austrotherm.