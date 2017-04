In avalansa dezvoltarilor imobiliare, in care a inceput sa se puna tot mai mult accentul pe eficienta energetica, proiecte sustenabile, zone cheie si chiriasi multumiti, investitorii imobiliari cauta sa gasesca noi oportunitati de dezvoltare in zone cheie ale Capitalei.

Vestile bune au impanzit domeniul imobiliar la finele anului trecut, cand datele din piata aratau ca rata de neocupare a spatiilor de birouri a scazut pentru prima data de la declansarea crizei la o valoare de sub 10%, iar acest semnal pozitiv da incredere si mai mare pentru o dezvoltare sustenabila a pietei pentru anii urmatori.

Cum zone cheie din Bucuresti s-au conturat deja, in care dezvoltari importante de proiecte s-au realizat, marii investitori imobiliari cauta sa isi extinda portofoliile sau noi jucatori pe piata incearca sa creeze noi poli de dezvoltare in locatii cu atractivitate.

Specialistii imobiliari, reuniti in cadrul evenimentului Realty 2017, organizat de publicatia Business Review, sustin ca exista premisele unui climat favorabil in industria de profil, alimentat si de planurile noului val de investitori care isi doresc sa ofere alternative spatiilor de lucru din zona de Nord sau in Centru-Vest, acolo unde sunt concentrate mare parte din investitiile anuntate pentru urmatorul an.

“Piata imobiliara de birouri s-a dezvoltat in ultimii ani si s-a maturizat, in zona de Centru-Nord, care se desfasoara intre zonele Charles de Gaulle si Floreasca – Dimitrie Pompeiu. Vedem tot mai mult interes din partea dezvoltatorilor pentru proiecte in zonele de Centru si Centru-Vest, acolo unde sunt o serie de proiecte importante in lucru, noi pariuri pentru investitori”, spune Andreea Paun (foto mai jos), fondator al companiei de consultanta imobiliara Griffes.

Potrivit specialistului imobiliar, Unirii este un nou pariu pentru dezvoltatori, iar zona este vazuta in prezent cu aceeasi ochi cu care Floreasca – Dimitrie Pompeiu era pozitionata inaintea crizei.

“Este o adevarata provocare pentru dezvoltatori sa atraga chiriasi in zona centrala. In urma cu 7-8 ani, cand incepea sa capete contur polul de birouri din zona Floreasca, am avut un sentiment similar cu cel de acum, o senzatie similara cu cea a mutarii potentialilor chiriasi in zona Unirii. Companiile se atrag una pe cealalta in aceasta valtoare a mutarii sediilor sau a extinderii activitatii. Abia acum incepe si Unirii sa se contureze drept un nou pol pentru birouri. Sunt multe companii care se uita de doua ori inainte de a decide sa isi relocheze activitatea. Cineva trebuie sa faca acest prim pas. (…) La Unirii View suntem in discutii pentru semnarea a 30-40% din suprafata cladirii. Intre timp s-au schimbat chiriasii interesati, dar discutiile au ramas intr-un stadiu avansat. Proiectul tinteste cu precadere companii din domeniul IT si institutii financiare (banci, entitati non-bancare cu profil similar)”, a mai punctat Andreea Paun, specialistul imobiliar care coordoneaza inchirierea turnului de 18 etaje din zona Unirii, dezvoltat de belgianul Yves Weerts.

Pe langa Unirii View din centrul Capitalei, in plin proces de constructie se afla proiectul Timpuri Noi Square, dezvoltat de Vastint, care, la finalizare, va reprezenta cel mai mare ansamblu de proiecte de birouri din Romania, cu o suprafata totala inchiriabila de aproximativ 100.000 mp.

Baneasa, o perla inca neslefuita a pietei de birouri: ce potential exista in aceasta zona

In conditiile in care marile proiecte de birouri se vor concentra in urmatorii ani tot pe axa Floreasca-Pipera, CBD (Central Business District), zona de Centru-Vest si centrul Capitalei, marii dezvoltatori cauta sa isi extinda activitatea si spre noi zone cu potential inca neexploatat sau exploatat insuficient.

“Dupa dezvoltarea zonei de Vest, probabil vom mai intalni o mica batalie pe zona centrala. Sunt dezvoltatori care cauta terenuri pe Magistrala 2 de metrou, pe axa Victoriei – Romana – Universitate – Unirii, insa focusul dezvoltatorilor ar trebui sa fie orientat si spre Baneasa. (…) Aici sunt deja proiecte de o calitate foarte buna. Proiectul Bucharest Business Park a ramas cel care a dat tonul dezvoltarilor in aceasta zona, una aerisita, cu o densitate rezidentiala mai mica. Avantajul aici este proximitatea fata de parcul Herastrau. Baneasa este foarte bine conectata cu zona de Vest, dominata de un flux foarte ridicat rezidential si este o zona cu terenuri care permit dezvoltari importante”, a mai adaugat Andreea Paun.

Cushman & Wakefield Echinox: Rata de neocupare a birourilor are sansa sa scada sub 5% in Bucuresti

Asteptarile expertilor imobiliari spun ca 2017 va fi un an cel putin la fel de dinamic in privinta tranzactiilor de spatii de birouri, chiar daca suprafata de livrari prognozata pentru acest an va fi mai mica decat cea de anul trecut.

“2017 va fi cel putin la fel de dinamic cum a fost 2016. Daca anul trecut s-au tranzactionat circa 375.000 mp de spatii de birouri, in primul trimestru al anului am ajuns la 110.000 mp tranzactionati, dintre care 60% este reprezentat de cerere noua. (…) Vedem o descrestere a volumului livrarilor in 2017. Dupa mai bine de noua ani am ajuns la o rata de neocupare de sub 10%. In 2013, de exemplu, rata de neocupare a spatiilor de birouri din Bucuresti a fost de 18%. Daca volumul de tranzactii va ramane similar cu numarul de livrari, ne putem astepta la o rata de neocupare de 3-5% si o piata a proprietarilor”, a declarat Monica Vasile, senior broker in cadrul companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Un raport al companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox indica faptul ca in prezent rata de neocupare sub media pietei se inregistreaza in CBD (9,1%), precum si in cele mai dinamice zone din ultimii ani, respectiv Vest (4,6%) si Barbu Vacarescu – Floreasca (5,9%), insa, in ciuda unei scaderi a ratei de neocupare in zona Pipera Nord, aceasta se situeaza in continuare peste media pietei, la 31%.

Potrivit acestora, companiile din sectoarele Tehnologie si Telecomunicatii, Financiar si Manufactura/ Industrial au continuat si in primele trei luni ale acestui an sa fie cele mai dinamice.

Anul acesta, nivelul livrarilor de spatii moderne de birouri din Bucuresti este estimat sa depaseasca 150.000 mp, 40% din aceste spatii urmand a fi livrate in zona de Vest.

Se muta interesul spre orasele secundare?

In aceasta avalansa a dezvoltarilor imobiliare concentrate in Capitala, sunt dezvoltatori autohtoni care se uita cu atentie spre orasele secundare. Orasele “vedeta” in acest iures investitional sunt Iasi, Timisoara, Cluj si Brasov, acolo unde sunt zeci de mii de studenti care sunt pregatiti sa intre in campul muncii, mai arata datele Cushman & Wakefield Echinox.

Timisoara, insa, este orasul care va absorbi cea mai mare parte din investitiile imobiliare in proiecte de birouri, acolo unde trei antreprenori romani si multi alti investitori locali au demarat lucrari pentru suprafete de zeci de mii de metri patrati.

Omul de afaceri Ovidiu Sandor, prin compania Mulberry Development, a demarat lucarile proiectului mixt Osho, omul de afaceri Iulian Dascalu dezvolta proiectul Openville, iar antreprenorul roman Virgil Tornoreanu va finaliza in acest an proiectul Vox Technology Park.

Prezent la evenimentul Realty 2017 a fost si Vlad Vela (foto mai jos), directorul general Werk Property Group, dezvoltatorul din spatele proiectului Vox Technology Park, care sustine ca piata in Timisoara este intr-o continua crestere.

“Am targetat companii din afara pietei si suntem in discutii avansate si cu companii locale. Tot ce am adus pana acum in proiect sunt companii straine. Ne lovit de o situatie atipica pe piata din Timisoara, acolo unde rata somajului in judetul Timis este la un nivel foarte scazut, chiar negativ. (…) Timisoara este si un paradis al parcarilor. Probabil ca in multi ani ne vom apropia de ce se intampla si in Bucuresti. Chiar si asa, sunt foarte optimist, si ma astept ca orasul se se dezvolte foarte mult in urmatorii ani”, a mai spus Vlad Vela.

Managerul Werk Property Group sustine ca 80% din discutiile cu potentialii chiasi sunt derulate cu companii din domeniul IT.