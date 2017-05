LIDL, unul dintre cei mai importanti retaileri prezenti pe piata din Romania, si Skanska, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte imobiliare prezenti pe plan local, se afla in plin proces de constructie a viitorului sediu central LIDL din Bucuresti, proiect care se va intinde pe o suprafata de peste 15.000 mp si se va situa chiar in vecinatatea proiectului comercial din zona Aviatiei, cel mai mare magazin al retelei.

“Lucram de foarte mult timp pentru proiectul de birouri, mai ales la partea de proiectare, iar in prezent la implementarea tehnologiilor cu care cladirea va fi dotata. Vorbim despre o noua abordare, tintind ca sediul central LIDL sa fie prima cladire din Romania care va beneficia de o certificare BREEAM Outstanding. Acest lucru coincide cu cel mai redus impact in privinta emisiilor fata de comunitate, cat si pentru utilizatorii cladiri”, sustin oficialii companiei, in cadrul unei intalniri cu presa.

Potrivit datelor comunicate de companie, planurile LIDL sunt ca pana la sfarsitul acestui an cladirea sa fie finalizata in intregime, pentru ca pana la finalul lunii februarie 2018 echipa de peste 300 de angajati ai companiei sa isi mute complet activitatea in viitorul sediu.

Proiectul de birouri al LIDL va avea o suprafata totala disponibila de 15.576 mp, dispusa in trei cladiri, fiecare cu functiuni variate, ce vor deservi atat ca zone de lucru, cat si spatii dedicate petrecerii timpului liber, cafenele, cantina, sala de fitness, terase, precum si alte facilitati.

“Vorbim despre un ansamblu de cladiri, cu functiuni de baza, dar si conexe, fiind grupate in mai multe corpuri. O buna parte din proiect va fi destinat activitatii de birouri, iar un corp adiacent va oferi functiuni conexe – sali de sedinta, in timp ce in proiect se vor regasi de la cafenele, terase, o sala de fitness de peste 200 mp dedicata exclusiv angajatilor si o cantina special amenajata pentru angajati, la o parcare ce va oferi peste 200 de locuri de parcare dotata cu statii de incarcare electica, dar si parcare pentru biciclete si dusuri pentru angajatii care opteaza sa vina la birou prin resurse proprii”, au mai precizat reprezentantii LIDL.

In ceea ce priveste zona parcarilor, oficialii lantului german de retail sustin ca vor dota spatiul cu 7 statii de incarcare auto, trei dintre acestea urmand sa fie echipate cu tehnologie de incarcare rapida, iar dispunerea celor 234 de locuri va fi pe doua etaje, unul subteran si altul suprateran.

La inceputul anului viitor, cei peste 300 de angajati ai companiei LIDL isi vor muta activitatea in sediul din zona cartierului Aviatiei.

“Am proiectat viitorul sediu LIDL in asa fel incat sa poata face fata si in viitor unei extinderi a companiei, astfel ca spatiul disponibil va fi suficient pentru un numar de 360 de angajati, dar cu o alocare si mai atenta a spatiului, acesta se poate optimiza in functie de nevoie”, au mai precizat oficialii companiei.

Potrivit informatiilor wall-street.ro, investitia necesara dezvoltarii proiectului s-ar situa in jurul sumei de 25 de milioane de euro, raportat la un cost de constructie de cel mult 1.000 de euro / mp si o suprafata a constructiei ce se ridica la peste 24.000 mp.

Partea de design interior a proiectului de birouri LIDL va fi asigurata de AMA Design, in timp ce designul exterior si tot proiectul cladirii este realizat in parteneriat cu Square - Birou Arhitectura Urbanism.

O diferenta in plus a costului ar putea fi reprezentata de investitia in cele sapte statii de incarcare a masinilor electrice, precum si in sonda de mare adancime care ar urma sa capteze aerul din sol si va avea rol de a raci cladirea in timpul verii si de a o incalzi pe timpul iernii.

“Trebuie sa exploatam resursele geotermale de care dispune Romania, una dintre cele mai bogate tari in aceasta privinta din toata Europa. (…) Dupa experienta in dezvoltarea proiectului cu LIDL vor mai urma proiecte in aceasta directie”, a declarat in cadrul intalnirii si Raluca Stanislav, director de dezvoltare in cadrul Skanska Romania.

Skanska a inaugurat in toamna anului trecut, alaturi de retailerul german LIDL, primul sau pariu pe piata centrelor comerciale din Romania, marcand o premiera la nivel local pentru grupul suedez.

In acest fel, Skanska a marcat o premiera pe piata locala, iar deschiderea concept store-ului LIDL din Bucuresti a fost un prim pas in aceasta directie pentru dezvoltatorul de proiecte imobiliare.

“LIDL Aviatiei a fost primul proiect pe care l-am realizat impreuna cu retailerul german si primul proiect comercial pe care l-am dezvoltat in Romania. A trebuit sa luptam pentru a obtine acest proiect, dar acesta ne-a deschis si mai mult apetitul pentru noi dezvoltari de acest fel. Constructia magazinului a debutat la inceputul anului trecut si am reusit ca in mai putin de un an sa finalizam proiectul comercial si sa ridicam structura proiectului de birouri situat in vecinatatea noului spatiu comercial”, a declarat Richard Burleigh, responsabilul diviziei de constructii in cadrul Skanska Romania.

LIDL a inaugurat in luna noiembrie a anului trecut magazinul cu numarul 25 din Capitala, dotat cu cele mai noi tehnologii de constructii din prezent, fiind echipat cu solutii moderne de pastrare si reglare a consumului de energie, de captare a apei de ploaie si utilizare a acesteia pentru toalete, precum si echiparea cu sisteme de iluminare cu tehnologie LED, ce sunt prevazute cu senzor de prezenta.

Mai mult, constructia proiectului din zona Aviatiei a prevazut si sisteme care permit patrunderea luminii naturale, care sa eficientizeze si mai mult, pe timpul zilei, eficienta energetica.