Pinum, unul dintre cei mai mari producatori de usi si ferestre din Romania, prezent cu o importanta unitate de productie in Bucuresti, mizeaza pe un plus de 15% la afaceri, la un rulaj de peste 9 milioane de euro, evolutie marcata in primul rand de extinderea showroom-ului din zona de Nord a Capitalei, de noi contracte stabilite la export, precum si dezvoltarea la nivelul tarii, in orase precum Iasi sau Timisoara.

“Mizam pe un plus de 15% in afaceri, evolutie prognozata ca urmare a extinderii activitatii la nivel local, prin deschiderea unei noi linii de productie de solutii PVC, extinderea retelei de distributie, a showroom-ului din zona Pipera, cat mai ales a accesarii de noi piete, cea mai mare provocare fiind cea a Statelor Unite”, a declarat Francesco Curcio, director executiv in cadrul Pinum Doors & Windows, in cadrul unui eveniment organizat cu ocazia implinirii a 25 de ani de prezenta a companiei la nivel local.

Potrivit reprezentantului Pinum, 70% din totalul proiectelor rezidentiale derulate la nivelul Capitalei, utilizeaza solutiile producatorului italian.

Pinum detine in momentul de fata trei showroom-uri in Bucuresti, in zonele Pipera si AFI Park si o prezenta in alte 25 de showroom-uri ale partenerilor autorizati.

Compania aniverseaza in acest an 25 de ani de prezenta pe plan local, cu fabrica a carei capacitate de productie urca pana la 6.000 de usi pe luna si pana la 2.000 de ferestre in acelasi interval.

La finele anului trecut, 70% din vanzarile companiei locale au fost reprezentate de usi, diferenta fiind acoperita de ferestre, parchet, precum si accesorii sau alte solutii destinate casei.

Planurile Pinum: extinderea in SUA si noi prezente in tari cheie din Europa

Pinum detine patru unitati de productie in Italia si una in Romania si planuieste sa isi extinda prezenta si peste ocean.

Din Romania, aproximativ 15% din totalul productiei merge la export catre pietele din Italia si SUA, doar vanzarile de peste ocean ridicandu-se la peste 1 milion de euro.

Mai mult, Pinum vizeaza extinderea si pe noi piete cheie din Europa, cum este cazul Frantei sau Germaniei, doua dintre cele mai mari de pe continent.

In ceea ce priveste activitatea la nivel local, grupul Nusco, compania mama a producatorului de usi si ferestre Pinum, vizeaza extinderea la nivel national, in orase precum Iasi si Timisoara. Extinderea showroom-ului din zona Pipera, din Capitala, care acum se intinde pe o suprafata de circa 1.000 mp a necesitat o investitie de 400.000 de euro.

Pinum Doors & Windows este unul dintre cei mai mari producatori de usi si ferestre din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum Hormann, Geze, cat si echipamentele comercializate in marile lanturi de bricolaj.