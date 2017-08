Chiriasii de spatii de birouri au cautat, in primul semestru din acest an, in special birouri noi, la standarde de clasa A, potrivit unei analize recenta a companiei de consultanta ESOP, pe baza datelor de piata centralizate recent. Astfel, companiile au cautat in procent de 58% astfel de spatii, iar in privinta companiilor din IT&C procentul a fost de 87%.

„In ultimii trei ani, companiile de IT&C au inchiriat cu precadere birouri de clasa A, aspect ce confirma atat o maturizare si consolidare a domeniului, cat si o nevoie constanta, dar in crestere de confort si competitivitate in atragerea fortei de munca specializate. Companiile din IT&C au mai multa grija ca biroul, mediul de lucru sa fie cat mai atractiv pentru angajati”, declara Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International.

Ce companii din IT&C au inchiriat birouri clasa A?

Printre cladirile de birouri de clasa A alese de chiriasi in primul semestru enumeram Green Court, Aviatorilor 8A, Metroffice, Timpuri Noi Square, Globalworth Tower, The Bridge, Bookcase, Sky Tower si Europe House, in Bucuresti, The Office in Cluj Napoca, Openville si Bega Business Park in Timisoara. Printre companiile IT&C care au inchiriat sau pre-inchiriat cladirile de birouri de clasa A sunt IBM, Netcentric, Bitdefender, Nespresso, Samsung,Microsoft, Wipro, Oracle, Fitbit, DCS+, Telenav, Atos si Huawei.

O alta caracteristica distincta a cererii de birouri venite din partea companiilor IT&C este faptul ca suprafetele inchiriate sunt mult mai mari. Astfel, trei sferturi din companiile IT&C inchiriaza suprafete cuprinse intre 1.000 si 10.000 mp, in timp ce 21% suprafete de peste 10.000 mp si doar 6% din totalul volumului de birouri inchiriat de companiile de IT&C au suprafete mai mici de 1.000 mp.

Comparativ, la nivelul intregii piete de inchiriere, ponderea suprafetelor cuprinse intre 1.000 mp si 10.000 mp este de 60%, volumul spatiilor de birouri de peste 10.000 mp este de 25% si cel al spatiilor de pana in 1.000 mp este de 15% din total. Suprafata medie inchiriata de companiile IT&C in prima jumatate din 2017 este de 2.428 mp, in timp ce media la nivelul intregii piete este de 1.712 mp.

Ce inseamna birouri clasa A?

Birourile de clasa A sunt imobile pozitionate in locatii centrale, cu acces foarte bun la mijloacele de transport in comun, cu dotari tehnice de ultima generatie (si, mai nou, certificate drept cladiri verzi). Sunt de cele mai multe ori imobile cu suprafata inchiriabila de birouri de peste 10.000 mp, care ofera chiriasilor o serie de functiuni si servicii complementare, cum ar fi prezenta salilor de fitness, a restaurantelor si cafenelelor, a unor spatii de intalniri si conferinte, a unor zone comune de relaxare.