Bucuresti, Brasov, Sibiu, Tirgu Mures si Timisoara sunt orasele in care va fi concentrata cea mai mare parte a activitatii de dezvoltare de spatii comerciale moderne in urmatorii trei ani, potrivit unui studiu C&W Echinox.

Stocul spatiilor moderne de retail din cele mai mari 23 de orase ale Romaniei, cu o populatie de peste 90.000 de locuitori fiecare, va creste in urmatorii trei ani cu aproximativ 500.000 de metri patrati, activitatea de dezvoltare cea mai pronuntata fiind concentrata in Bucuresti si orasele din centrul si vestul tarii, precum Brasov, Sibiu, Targu Mures si Timisoara, potrivit unei analize a firmei Cushman & Wakefield Echinox.

In conditiile in care o parte dintre aceste orase sunt deja acoperite de spatii de retail modern, raportat la puterea de cumparare actuala, dezvoltari noi sunt anuntate doar in 12 dintre orasele analizate, mare parte dintre acestea avand o densitate a spatiilor comerciale moderne per cap de locuitor sub media marilor orase.

Cele 23 de orase au in prezent un stoc de retail de aproape 3,4 milioane de metri patrati la o populatie de 6,3 milioane de locuitori, corespunzand unei densitati medii de 534 de metri patrati / 1.000 de locuitori. Prin completarea noilor proiecte anuntate, densitatea medie va creste cu 15%, pana la 614 metri patrati / 1.000 de locuitori.

„Marile orase, in special centrele universitare, care atrag investitii si locuitori din alte zone ale tarii, continua sa fie o prioritate pentru marii dezvoltatori de spatii de retail, care cauta de cele mai multe ori sa vina cu proiecte complementare ca zone si ca mix de magazine si servicii. Piata este dinamica, majoritatea retailerilor inregistreaza cresteri ale vanzarilor de doua cifre, iar varfurile de consum sunt vizibile cel mai adesea in marile orase”, spune Bogdan Marcu, Partner, Retail Agency in cadrul Cushman & Wakefield Echinox .

Orasele cu cel mai ridicat nivel al spatiilor de retail planificate sunt Bucuresti (122.000 mp) si Timisoara (78.000 mp), urmate de Brasov (58.000 mp), Sibiu (53.000 mp) si Tirgu Mures (50.000 mp).In ceea ce priveste cea mai mare crestere procentuala a stocului si a densitatii, pe primele locuri se situeaza Ramnicu Valcea (187%), Satu Mare (87%), Sibiu (67%), Targu Mures (58%) si Brasov (43%).