Peste 25 de magazine se vor deschide publicului pe 28 septembrie in cadrul centrului comercial Sun Plaza, odata cu finalizarea etapei a doua a lucrarilor de remodelare efectuate de catre compania de investitii imobiliare S Immo, proprietarul centrului comercial. Noua zona reconfigurata din cadrul Sun Plaza insumeaza 5.500 de metri patrati de spatii comerciale, inchiriate in totalitate, care vor continua sa imbunatateasca oferta vasta de spatii comerciale, de servicii si de relaxare deja existente in centrul comercial.

Noile magazine sunt dispuse pe doua niveluri ale centrului comercial si includ Lego si Forever 21, cu cele mai mari magazine deschise in Romania, buticul Men’s Cave (cu prima sa prezenta intr-un centru comercial) si mai multe brand-uri care vor deschide in premiera in Sun Plaza (LC Waikiki, Pepco, NYX, Pandora, MAC, Sabon, Melkior), cafenele (Gloria Jeans) si o varietate de spatii de servicii, precum frizeria pentru copii Dolphy sau o RCS & RDS.

Friederich Wachernig (foto), membru al consiliului de administratie S Immo AG, spune ca prin investitia in acest proces, compania vieneza si-a dorit sa transforme Sun Plaza, care va avea dupa remodelare peste 170 de magazine, intr-un centru comercial atractiv pentru toti locuitorii Bucurestiului.

Procesul de reconfigurare a Sun Plaza a fost impartit in trei etape, pe o perioada de 24 de luni, o abordare care a asigurat continuarea in bune conditii a activitatii chiriasilor si mentinerea unui nivel ridicat de calitate a experientei de cumparaturi. Prima faza s-a tradus in spatii noi de retail dar si remodelarea unor spatii deja existente pentru chiriasi ancora precum Altex, Terranova, H&M, C&A, Bebe Tei, Autograf si O’Bag. De asemenea, a fost remodelat si extins si pasajul de acces catre statia de metrou Piata Sudului.

S Immo: Sun Plaza se "aliniaza" tendintelor actuale din retail

Deschiderea celor 25 de noi magazine va fi acompaniata de instalarea mai multor lucrari de arta contemporana realizate de catre austriacul Peter Kogler, unul dintre pionierii artei generate pe computer. Decizia S Immo de a remodela Sun Plaza a fost luata, potrivit companiei "avand in vedere tendintele actuale din piata de retail". Astfel, centrele comerciale tind sa devina mai mari si vizitatorii le percep ca o componenta din ce in ce mai importanta in activitatile lor zilnice.

Consumatorii romani prefera centrele comerciale de mari dimensiuni intr-un procent covarsitor, potrivit studiilor CBRE, compania care asigura administrarea Sun Plaza: 70% aleg aceste destinatii, cu mult peste media europeana care se situeaza la 47%. Mai mult, vizitatorii sunt atrasi de activitatile disponibile de shopping si au o abordare pragmatica, cautand nu doar marci ci dorind in acelasi timp si solutii pentru activitatile lor zilnice. Totodata, 40% dintre acestia considera ca optiunile de divertisment reprezinta principalul factor de alegere a unui centru comercial.

Sun Plaza se bucura pentru al treilea an consecutiv de un grad de ocupare de 100%, in timp ce peste 90% din spatiul care va fi inaugurat in 2018 este deja pre-inchiriat. Procesul de reconfigurare se transpune, in final, prin adaugarea a 11.000 de metri patrati de spatii noi de retail si de relaxare si remodelarea a 9.000 mp de spatii de retail existente, rezultand 40 magazine si spatii comune.

Reconfigurarea Sun Plaza a fost conceputa de catre arhitectii si inginerii din ATP Viena. Contractantul local desemnat pentru lucrarile de constructie este Bog’Art, cea mai mare companie autohtona de constructii, iar coordonarea proiectului este asigurata de catre Optim Project Management.

Deschis in februarie 2010, centrul comercial Sun Plaza reprezinta cea mai importanta schema de retail din partea de sud - est a Capitalei, avand o suprafata construita de 208.000 mp. Centrul comercial este detinut de catre S Immo AG, o companie de investitii imobiliare din Austria listata la bursa, si administrat de catre CBRE Romania. Sun Plaza dispune de patru etaje, doua destinate exclusiv cumparaturilor si cu o parcare subterana cu 2.000 de locuri care se intinde pe doua niveluri.

S Immo investeste in proprietati comerciale si rezidentiale din Austria si Germania, precum si in tari din Europa Centrala si de Sud-Est. Actionarii strategici majoritari ai S Immo sunt Erste si Vienna Insurance Group.