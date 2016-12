Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a declansat o verificare administrativa interna pentru clarificarea situatiei de la magazinul din Gorj al agentiei, unde aproape 1.000 de pliculete puse la vanzare ca ingrasaminte au fost retrase de la comercializare de catre DIICOT sub suspiciunea ca ar putea fi de fapt droguri cunoscute cu mai multi ani in urma sub denumirea de etnobotanice. DIICOT a ridicat pliculetele suspecte din magazinul ANAF la cateva zile dupa ce wall-street.ro a scris despre acest caz.

Totodata, ANAF a informat, printr-un comunicat, ca "sustine toate demersurile legale derulate de organele de urmarire penala pentru clarificarea situatiei".

Potrivit ANAF "in 2012, Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj a predat structurilor vamale 986 pliculete cu substante, pentru a fi verificat modul de respectare a reglementarilor vamale. Structura vamala judeteana a constatat lipsa documentelor vamale si a dispus confiscarea bunurilor".

ANAF afirma ca dupa solicitari repetate, in august 2015, Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj a comunicat concluzia unei expertize de specialitate realizata in octombrie 2011 de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din Bucuresti: cele 986 pliculete nu contineau substante stupefiante sau psihotrope.

In urma comunicarii acestor concluzii oficiale, ANAF a anuntat in 2015 intentia de valorificare a substantelor respective, inscriptionate "Strict interzis consumului uman!". Substantele nu au fost vandute si au ramas in custodia ANAF pana in data de 24 decembrie 2016, cand Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj le-a preluat in vederea reluarii cercetarilor.

Biroul teritorial Gorj al DIICOT a ridicat sambata, 24 decembrie, de la magazinul din Targu Jiu al ANAF peste 900 de pliculete susceptibile ca ar contine substante cu efecte psihoactive. Actiunea DIICOT de a scoate aceste produse din magazinele ANAF, astfel incat sa nu mai poata ajunge la populatie, a avut loc la cateva zile dupa ce wall-street.ro a scris despre acest subiect. Procurorii DIICOT au luat toate pliculetele din magazinul ANAF si au inceput si urmarirea penala pentru fapta de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Vestea buna este, insa, ca de la ANAF Targu Jiu nu au fost vandute din pliculetele suspecte pana la preluarea acestora de catre procurori.

WALL-STREET.RO a scris in seara de 21 decembrie ca ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) are disponibile la vanzare, la magazinul din Targu Jiu, aproape 1.000 de pliculete de substante despre care afirma ca sunt “ingrasaminte". Pliculetele, cu denumiri ca Special Gold, Pixie C, Get (probabil Get High), Hell, Jeffrey sau Biba au pretul de 0,25 lei /bucata. In anunturile din urma cu mai multi ani, un plic de Special Gold ajungea la cateva zeci de lei. Fiscul a pus la vanzare pliculetele de “ingrasaminte” in contextul in care presa scria in 2010 ca Special Gold a ucis zeci de tineri, fiind inclus in acelasi an pe lista drogurilor de mare risc, alaturi de cocaina si heroina.