La polul opus, orasele desemnate in cadrul cercetarii ca fiind cele mai putin sigure sunt Alexandria, Suceava, Satu Mare, Bacau, Calarasi, Targoviste, urmate de Vaslui, Piatra Neamt, Galati si Resita. Studiul, realizat in colaborare cu agentia D&D Research in 42 de orase din Romania, privind siguranta care se bazeaza pe evaluarile acordate de romani oraselor si cartierelor in care locuiesc.

Printre criteriile de evaluare se numara costul general al vietii, accesul la institutiile de sanatate publica, calitatea mediului inconjurator, curatenia si zgomotul din mediul urban, spatiile verzi, situatia transportului public sau accesul la institutiile educationale. La nivel de regiuni istorice, Transilvania a primit cel mai bun scor de siguranta, fiind urmata de Crisana si Bucuresti si Ilfov. La polul opus, Maramures si Moldova au obtinut cel mai mic punctaj, fiind evaluate ca fiind cele mai nesigure regiuni din tara.

In general, s-a observat o legatura stransa intre numarul mare de locuitori din fiecare oras si siguranta resimtita de cetateni. Astfel, orasele care au primit cele mai mari note au un numar de aproximativ 300.000 de locuitori, pe cand cele care se incadreaza in pragul de sub 100.000 considerate cele mai nesigure. Mai mult, orasele cu grad ridicat al sigurantei au si un Produs Intern Brut ridicat si o rata a somanului scazuta, de sub 4%.

Bucuresti, pe locul 9 in clasament

Rugati sa evalueze zonele in care locuiesc, peste 16.000 de bucuresteni au raspuns studiului Storia.ro si au desemnat Aviatiei, urmat de Tineretului si Titan ca fiind cele mai sigure zone din Capitala. La distante mici se situeaza cartierele Baneasa, Baba Novac, Balta Alba si Dristor. Zonele in care bucurestenii se simt cel mai putin in siguranta sunt Ferentari, Bucur Obor, Baicului si Rahova. La mijlocul clasamentului sunt cartiere precum Crangasi, Berceni, Aparatorii Patriei sau Lacul Tei.

In Oradea, Calea Aradului, Nufarul si Centru Civic sunt cele mai sigure zone. In Brasov, Racadau, Centrul Civic si Astra sunt cartierele clasate pe primele trei locuri. Locuitorii orasului au mai inclus in acelasi clasament si zonele Tractorul, Florilor si Calea Bucuresti. Cartierele Grigorescu, Gheorghieni si Zorilor sunt in fruntea clasamentului pentru orasul Cluj-Napoca, iar Iris, Calea Turzii si Baciu sunt urmatoarele zone din top.

Pentru sibieni, cartierele cele mai sigure sunt Strand, Calea Dumbravii si Central, iar timisorenii nominalizeaza cartierele Soarelui, Lipovei si Girocului pe primele trei locuri din clasament. Cug, Copou si Tataras sunt alegerile iesenilor, iar zonele Nicola si Alexandru cel Bun intra si ele in top 10. Cartierele cele mai sigure din Constanta au fost desemnate Poarta 6, Tomis Nord, Inel II, clasamentul sigurantei incheindu-se cu Bratianu, Coiciu si Abator.

La nivel national, cele mai sigure cartiere sunt Grigorescu (Cluj-Napoca), Otopeni (Ilfov), Aviatiei (Bucuresti), Gheorgheni (Cluj-Napoca) si Racadau (Brasov). Cele mai nesigure cartiere sunt: Itcani (Suceava), Brestei (Craiova), Alecu Russo (Bacau), Calea Caransebesului (Resita) si Bora (Slobozia).

Storia.ro este un site de anunturi dedicat exclusiv sectorului imobiliar, lansat de OLX. Cu peste 80.000 de anunturi la nici 6 luni de la lansare, Storia.ro ofera peste 50 de filtre de cautare, o harta completa a zonei alese cu puncte de interes multiple, precum si un comparator de preturi specifice fiecarei regiuni in parte.

