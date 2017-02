Andrei Popa a protestat o noapte intreaga in fata Guvernului. A stat 12 ore in Piata Victoriei si a transmis un mesaj tulburator: „Am vrut sa imi dovedesc ca ma pot jertfi pentru tara asta si nu voi da inapoi cand va fi greu. Si am protestat pentru voi, pentru a va arata ca asta e Romania in care traim si pe care o simtim cu totii, dar nu vrem sa o spunem“, conform Adevarul.