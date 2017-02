Postul de televiziune Prima TV a fost somat de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru emisiunea ”Focus” difuzata pe 25 august, in care au fost prezentate efecte exagerate in Bucuresti ale unui seism asemanator celui din Italia si pentru spotul promotional pentru filmul ”Despartirea de trecut”, difuzat pe 14 august, care a continut scene de violenta, incalcand prevederile referitoare la rigoarea si acuratetea in prezentarea unei stiri, respectiv la protectia minorului.