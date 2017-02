Cererea CMR vine dupa discutiile celor doua institutii in privinta Normelor de aplicare in 2017 a HG 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, potrivit New.ro.

Presedintele CNAS, Radu Tibichi, explica faptul ca o astfel de modificare ar putea fi realizata odata cu modificarea contractului-cadru valabil pana la sfarsitul anului.

In plus, medicii de familie ar trebui sa indeplineasca conditiile de eligibilitate ale furnizorilor de ingrijiri la domiciliu. Mai mult, presedintele CNAS spune ca astfel de contracte ar putea fi incheiate si cu spitalele, pentru ca medicii sa-si poata urmari postoperator pacientii, dar unitatile sanitare nu sunt interesate.

"Avem nevoie de ingrijiri la domiciliu, cererea este foarte mare. Bugetul pe 2017 a crescut, iar pentru ingrijirile medicale la domiciliu este prevazuta o crestere de 14,49 la suta, cea mai mare din ultimii ani”, a precizat Radu Tibichi.

CMR propune, totodata, ca serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu sa fie validate fara utilizarea cardului de sanatate, prin similitudine cu serviciile acordate in structurile de urgenta Unitatea de primiri urgente/Centrul de primiri urgente.

De asemenea, reprezentantii Colegiului medicilor din Romania solicita cresterea valorii minim garantate a punctelor per serviciu si per capita in asistenta medicala primara si per seriviciu in asistenta medicala de specialitate.

Astfel, valoarea minim garantata a punctelor in asistenta medicala primara, propusa de CMR este de 4,8 lei per capita si 2,2 lei per serviciu. In asistenta medicala de specialitate, pentru specialitati clinice, CMR propune ca plata per serviciu sa fie de 2,2 lei.

Sursa foto: JP WALLET / Shutterstock.com