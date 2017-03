Tariful pentru apa si canalizare va creste cu 7 bani pe metru cub de la 1 aprilie in Capitala, ca urmare a schimbarii structurii tarifare, a declarat, marti, directorul general adjunct al Apa Nova Bucuresti, Epsica Chiru, la finalul unei conferinte de presa in care a dat de mai multe ori asigurari ca tarifele companiei raman neschimbate. Tariful combinat de apa si canalizare va creste de la 5,6 lei pe metru cub, cu TVA inclus, in prezent, la 5,67 de lei pe metru cub, de la 1 aprilie, ceea ce inseamna o majorare cu 1,25%.