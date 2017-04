Cersetoarea romanca Papusa Ciuraru, de 83 de ani, este una dintre victimele atacului de la Stockholm, scrie presa suedeza. Femeia traia pe strada si cersea. Vineri, cand un camion a intrat in multime, ea se afla in locul ei obisnuit si cerea bani, scrie News.ro.

"Oamenii tipau in jurul meu, credeam ca izbucneste razboiul. Am incercat sa ma ridic si sa fug, dar o bucata mare de beton mi-a cazut pe picior", povesteste femeia pentru Expressen, referindu-se la stalpii cu statui de beton destinati sa opreasca circulatia.

Cu 24 de ore mai tarziu, ea se afla pe un pat la spitalul St. St. Goran's si tocmai isi revenea din anestezie in urma operatiei la care fusese supusa. In jurul ei sunt rude, printre care si sora ei, Luncuta Caldararu, si prieteni care plang, relateaza Expressen.

"A fost un prost care conducea camionul pe Drottninggatan. A intrat in leii aia urati. Nu m-a nimerit. Uite ca traiesc si am peste 80 de ani", povesteste calma femeia.

Papusa isi aminteste ca dupa ce a fost lovita la picior a crezut ca totul s-a terminat, insa doua persoane au venit spre ea, una dintre ele pe bicicleta. Cele doua persoane au luat-o si au dus-o intr-un hotel unde a primit ingrijiri.

"Am crezut ca toti vor trece peste mine pentru a se salva", mai spune femeia. "Viata merge inainte. Nu e alta cale. Sunt recunoscatoare pentru tot ajutorul primit. Daca tot am avut norocul sa traiesc, o sa-mi ajut si mai mult familia", spune Papusa, care da asigurari ca se va intoarce in strada.

Papusa Ciuraru a crescut in nord-estul Romaniei. Alaturi de familia ei a trebuit sa fuga de teama Holocaustului, au fost tinta persecutiilor militarilor rusi dupa ce nazistii au fost infranti, apoi Papusa Ciuraru s-a intors pentru cativa ani in Romania, dar a plecat din nou in Europa, scriu jurnalistii suedezi. Papusa a avut 12 copii si a incercat sa supravietuiasca in timpul regimului brutal al dictatorului comunist Nicolae Ceausescu. De cativa ani este in Suedia pentru a-si ajuta copiii si nepotii cersind.

Ea si prietenii ei au fost batuti, atacati cu acid, le-au fost arse taberele, dar au primit si ajutor, lucru pe care Papusa nu uita niciodata sa il mentioneze, mai scriu ziaristii. Acum femeia doarme pe strazi, dar a aparut in opera "God in Disguise" si este o celebritate printre romii din Stockholm.

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, sambata, ca un cetatean roman se numara printre persoanele ranite in atacul terorist de la Stockholm, fiind internat in spital, in stare stabila.

”Conform ultimelor informatii primite de misiunea diplomatica romana, in urma atacului a fost afectat un cetatean roman. Acesta se afla internat intr-o unitate spitaliceasca din Stockholm, fiind in stare stabila. Un diplomat s-a deplasat la unitatea medicala pentru acordarea de sprijin”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Purtatorul de cuvant al MAE Paul Ciocoiu a declarat la Digi 24 ca este vorba despre o femeie, care are o fractura la picior si care a fost supusa unei interventii chirurgicale. Conform lui Ciocoiu, femeia era rezident in Suedia.