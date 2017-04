Traficul la punctele de trecere a frontierei a crescut cu 59% in ultimele 24 de ore, numarul persoanelor care au trecut prin vama ajungand la aproape 200.000,atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, a anuntat, sambata, Politia de Frontiera.

Prin punctele de trecere a frontierei au intrat si au iesit din tara, de vineri pana sambata dimineata, 199.200 de persoane si aproximativ 55.300 de vehicule, in conditiile in care intr-o zi normala tranziteaza frontiera, in medie, 125.000 de persoane si 37.000 de vehicule, potrivit News.ro.

Reprezentantii Politiei de Frontiera au precizat ca, pentru reducerea timpilor de asteptare, a fost suplimentat personalul care verifica documentele, iar in punctele de frontiera importante au fost detasati angajati din cadrul aparatelor centrale ale structurilor teritoriale si din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in perioada minivacantei de 1 Mai fiind peste 4.200 de politisti de frontiera implicati zilnic in activitati de supraveghere si control.

Persoanele care intra sau ies din tara pot afla care sunt timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierei folosind aplicatia on-line de pe pagina de internet politiadefrontiera.ro. Timpii de asteptare sunt actualizati in timp real si permite reconfigurarea traseului catre un punct de frontiera ce inregistreaza valori de trafic scazute.

Politistii de frontiera au constatat, la punctele de trecere si la “frontiera verde”, 23 de infractiuni si 33 de contraventii, savarsite atat de romani, cat si de cetateni straini, fiind date amenzi de aproape 13.500 de lei. Politistii au mai gasit bunuri nedeclarate care urmau sa fie introduse ilegal in tara, care depaseau plafonul vamal admis sau erau contrafacute, in valoare totala de aproape 128.000 de lei.

Pentru 20 de cetateni straini nu a fost permisa intrarea in Romania, iar alti 24 de romani nu au fost lasati sa iasa din tara, pentru ca nu indeplineau conditiile legale.