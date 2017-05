Consiliul Concurentei a finalizat studiul privind serviciile de asistenta medicala din Romania si a activitatilor conexe acestora, in urma caruia a elaborat o serie de recomandari pentru dezvoltarea acestui sector si imbunatatirea concurentei in domeniu.

Astfel, Autoritatea de Concurenta considera ca trebuie revizuite prevederile referitoare la stabilirea unui numar minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie, precum si a reglementarilor care vizeaza denuntarea unilaterala de catre Casa de Asigurari de Sanatate a contratelor incheiate cu cabinetele de medicina de familie deoarece acestea pot conduce la eliminarea de pe piata a unor entitati care desfasoara o activitate liberala. Din punctul de vedere al Consiliului Concurentei, principalul aspect care ar trebui sa influenteze alegerea unui cabinet de medicina de familie este oferta de servicii medicale prestate in cadrul acestui cabinet.

Concurenta intre cabinetele de medicina de familie se manifesta cu ocazia alegerii de catre pacient a medicului de familie, in functie de optiunile proprii, legate, in principal, de elemente ce vizeaza reputatia medicului si pozitia geografica a cabinetului si ca urmare stabilirea unui numar maxim de persoane asigurate inscrise la un medic de famile ar fi justificat.

Conform reglementarilor in vigoare, Casa de Asigurari de Sanatate poate denunta unilateral contractul incheiat cu un medic de familie organizat sub forma unui cabinet medical individual in cazul in care numarul de persoane asigurate inscrise pe lista acestuia se mentine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numarul minim stabilit pe unitate administrativa/zona urbana.

Ca urmare, stabilirea unui numar minim de asigurati/medic de familie poate reprezenta restrictionarea, pe o perioada mare de timp, a dreptului de acces la exercitarea profesiei pentru medicii de familie care vor sa intre in sistem. Mai mult, denuntarea unilaterala de catre casele de sanatate a contractelor incheiate cu cabinetele medicale care timp de 6 luni consecutiv au un numar de persoane asigurate mai mic de 20% din numarul minim stabilit, reprezinta eliminarea de pe piata a unor entitati care desfasoara o activitate liberala.

De asemenea, Consiliul Concurentei recomanda modificarea prevederilor privind componenta Comisiei care stabileste numarul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediu rural si care decide, in fapt, intrarea pe piata a unor noi medici de familie. In prezent, Comisia are in componenta si reprezentanti ai patronatelor judetene ale medicilor de familie, respectiv asociatiilor profesionale judetene ale medicilor de familie.

Autoritatea de Concurenta considera ca din aceasta comisie trebuie sa faca parte doar reprezentantii caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, organizatiile profesionale urmand sa aiba doar rol consultativ.

In urma analizei modalitatilor de contractare a serviciilor medicale de catre furnizori cu Casa de Asigurari de Sanatate, Consiliul Concurentei a constatat ca, desi in conformitate cu prevederile legale, furnizorii pot negocia contractele, in fapt negocierea realizata, nu asigura o flexibilitate adecvata, astfel incat aceasta sa vina in intampinarea nevoilor furnizorilor. Astfel, contractele incheiate sunt contracte cu clauze prestabilite de catre Casa de Asigurari de Sanatate, posibilitatea furnizorilor de a discuta/negocia clauzele acestor contracte, rezumandu-se, pe de o parte, la prezentarea unei documentatii care este de asemenea realizata in baza unor reglementari legale si, pe de alta parte, la analiza acestei documentatii. De asemenea, Casa de Sanatate este in masura sa impuna furnizorilor incheierea contractelor in anumite conditii.

Totodata, Autoritatea de Concurenta recomanda modificarea actelor normative ce se refera la conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in sensul asigurarii unei flexibilitati a negocierilor astfel incat aceasta sa vina in intampinarea nevoilor furnizorilor.

La ora actuala, cel mai mic tarif negociat cu unitatile specializate private pentru consultatiile de urgenta devine tariful la care se contracteaza consultatiile de urgenta la domiciliu cu toti furnizorii. Acceasi procedura se aplica si pentru serviciile de transport sanitar neasistat acordate de catre unitatile specializate private, cel mai mic tarif negociat devenind tariful la care se contracteaza serviciile de transport sanitar neasistat cu toti furnizorii. Consiliul Concurentei recomanda ca negocierea tarifelor sa se faca cu fiecare furnizor, avand la baza costurile atat pentru consultatiile de urgenta la domiciliu, cat si pentru serviciile de transport sanitar neasistat acordate de unitatile specializate private.

Cabinetele de libera practica care ofera asistenta medico-balneara si de recuperare isi pot desfasura activitatea numai in acele localitati in care nu exista spitale care au in ambulatoriul astfel de cabinet de specialitate. In acest fel, se creeaza o bariera majora la intrarea pe piata, dar si o posibila restrangere a concurentei. Consiliul Concurentei considera ca aceste reglementari creeaza o bariera majora la intrarea pe piata si reprezinta o posibila restrangere a concurentei si, ca urmare, recomanda eliminarea acestora (alin. (3) si (4) ale art. 141 din O.G. nr. 109/2000).

O alta recomandare importanta se refera la elaborarea unor reglementari prin care sa se stabileasca, la nivel national, o lista exhausiva care sa cuprinda serviciile medicale pe care un cabinet medical le poate desfasura contra cost.

In urma indiciilor aparute in cadrul acestei anchetei sectoariale, Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata serviciilor medicale nedecontate de Casa Nationala Asigurari de Sanatate si platite direct de consumatori.

Investigatia se refera la o posibila intelegere anticoncurentiala intre Societatea Nationala de Medicina Familie si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (inclusiv filialele judetene afiliate acestora) pentru stabilirea in comun a tarifelor pentru diverse servicii medicale care nu sunt decontate de CNAS si care sunt platite direct de consumatori.

In cadrul investigatiei, au fost efectuate inspectii inopinate la sediile Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) si ale Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie din municipiul Bucuresti si din tara. Documentele ridicate in cadrul inspectiilor se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice investigatiei. Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii concurentei.

Studiul realizat de Consiliul Concurentei este supus dezbaterii publice, pe pagina web a institutiei, timp de 30 de zile si poate fi consultat pe site-ul institutiei.

Sursa foto: visivastudio / Shutterstock.com