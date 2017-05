Guvernul a decis in cadrul sedintei de joi, ca ziua de 2 iunie sa fie declarata ca zi libera pentru angajatii din sectorul public, aceasta urmand sa fie recuperata in 10 iunie sau prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru pana la data de 16 iunie.

”Prin stabilirea zilei de 2 iunie ca fiind nelucratoare, se face punte intre 1 iunie, declarata nelucratoare, si zilele de sambata, duminica si luni, a doua zi de Rusalii, sarbatoare legala”, potrivit actului normativ aprobat de Executiv, scrie News.ro.

Zilele nelucratoare vor fi joi, 1 iunie, vineri, 2 iunie, sambata si duminica, precum si luni 5 iunie. Bugetarii vor avea cinci zile libere.

Potrivit documentului, nu se acorda zi libera in 2 iunie pentru locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

”2 iunie 2017 nu este considerata zi nelucratoare pentru locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii, magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 2 iunie 2017”, se arata in Hotararea Guvernului.

