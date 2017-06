Peste 135.000 de candidati din toate promotiile au fost inregistrati la probele scrise ale examenului de Bacalaureat, care vor fi organizate in 439 de centre. Luni va fi primul test la Limba si literatura romana, anunta Ministerul Educatiei Nationale. Totodata, ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a cerut ca pentru zilele caniculare sa fie asigurata in centrele de examen apa potabila si asistenta medicala.

Potrivit MEN, probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, incep luni cu testul de Limba si literatura romana. Marti, se va desfasura proba la Limba si literatura materna, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa din aceasta sesiune, proba la alegere a profilului si specializarii este programata pentru vineri.

Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 439 de centre de examen, s-au inscris peste 135.000 de candidati din toate promotiile. La proba de Limba si literatura materna sunt inscrisi peste 6.300 de candidati care-si vor redacta tezele intr-una din urmatoarele limbi: maghiara, germana, ucraineana, sarba, slovaca, turca, italiana si croata.

Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 5 iulie (pana la ora 16.00). In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 10 iulie.

Accesul candidatilor in centrele de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactarii unei lucrari scrise este de trei ore, calculat din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen.

La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hartia folosita este doar cea distribuita de catre asistenti. Toate salile de examen trebuie sa aiba in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.

Ministerul Educatiei atentioneaza ca este interzis accesul in sali cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ori cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul. Cei surprinsi in aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinta, nu vor mai putea participa la probele urmatoare si vor fi lipsiti de posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. De asemenea, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Totodata, potrivit MEN, pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea tuturor probelor scrise si nota 5 la fiecare dintre acestea, precum si obtinerea mediei 6, cel putin, la probele scrise.

Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

In mod identic cu Evaluarea Nationala, lucrarile vor fi evaluate in centre zonale de evaluare din alte judete decat cele in care au avut loc probele. In conformitate cu prevederile metodologice, in urma evaluarii lucrarilor contestate "nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii”, Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestatii este finala, intrucat nu se mai aplica regula celor 0,5 puncte diferenta intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii.

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a solicitat, duminica, la videoconferinta cu membrii comisiilor judetene, cu presedintii centrelor de examen si cu cei ai centrelor zonale de evaluare, organizata la sediul MEN, asigurarea conditiilor optime in raport cu prognozele meteorologice pentru fiecare zi in parte.

In acest sens, in salile de examen trebuie asigurata o climatizare corespunzatoare, in functie de posibilitatile si dotarile spatiilor respective, dar si apa potabila atat pentru profesorii din comisii, cat si pentru candidati.

De asemenea, in toate centrele de examen trebuie sa existe asistenta medicala permanenta

Sursa foto: Frannyanne/Shutterstock