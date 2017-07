Rata mortalitatii din cauza aerului poluat este foarte ridicata in Romania, comparat cu tarile vestice, vaccinarea copiilor, la fel, este sub multe alte state din UE, speranta de viata depasind cu putin 72 de ani, in conditiile in care in tarile nordice aceasta depaseste 80 de ani. Afla cateva statistici interesante despre viata in Romania.

Rata mortalitatii din cauza poluarii

Rata mortalitatii din Romania cauzata de poluarea cu particule era de 55 la 100.000 de locuitori, mai bine decat China sau India, dar sub state precum Ungaria, Turcia, Brazilia sau Franta – in acest din urma stat, rata mortalitatii este de doar 15 la suta de mii de locuitori.

Ponderea bebelusilor vaccinati

Inainte de a se starni inutilele controverse pe marginea vaccinarii bebelusilor, in 2015, ponderea bebelusilor vaccinati impotriva pojarului si a diftero-tetanic era la 89%, sub media Europei Centrale si de Vest unde depasesc, deseori, 95%.

In Ungaria, de exemplu, 99% dintre bebelusi/copii erau vaccinati acum 2 ani.

Mortalitatea la copii

Din nou, Romania este sub media Europei Centrale si de Vest, in 2015 rata mortalitatii la copii fiind de 11,1 la 1.000. Aceasta pondere se compara cu 3 in Suedia, 3,4 in Coreea de Sud sau 4,2 in Marea Britanie. In Ungaria, rata mortalitatii la copii este de 5,9, in timp ce vecinii nostri din sud, bulgarii, au o rata a mortalitatii la copii de 10,4, tot mai bine decat Romania.

“Campioni” la emisii de CO2

Traficul intens, legislatia deficitara in domeniul auto (si nu numai), dar si lipsa spatiilor verzi se fac simtite, din pacate, si la nivelul emisiilor de CO2.

Astfel, in 2014, in Romania, nivelul emisiilor de CO2 se ridica la 8.030 milioane de tone. Tari din regiune, precum Ungaria (4.674 mil. tone), Austria (4.995 mil. tone) sau chiar Turcia (8.019 mil. tone) se claseaza mai bine decat Romania. SUA sunt campioane la emisii, dupa cum puteti vedea in embed-ul de mai jos, depasind China.

Romania corupta

O statistica normala, avand in vedere partidele care s-au perindat in fruntea tarii – PSD (coalitie cu ALDE), PNL, si doar o “sincopa” de un an, guvernul tehnocrat al lui Ciolos.

In 2015, Romania avea un rating al coruptiei de 46, 0 fiind cea mai corupta. Ungaria, Cehia, Polonia, toate sunt mai putin corupte decat Romania, nemaivorbind de statele vestice si nordice, unde coruptia este chiar si doar de 90 (Finlanda) si 89 (Suedia). Coreea de Nord si Somalia sunt cele mai corupte state din lume, cu un scor de 8.

Investitiile guvernamentale in educatie, cat ale Camerunului

Sistemul de educatie al unui stat reprezinta baza societatii pe care s-ar putea construi o tara civilizata, culta si, deci, performanta. Se pare ca sistemul educational nu a reprezentat prioritatea niciunui guvern in ultimele doua decenii, fiind unul dintre cele mai corupte si capusate medii. Mai nou, PSD-ALDE au eliminat masurile guvernului tehnocrat, care isi propunea numirea directorilor de scoli in functie de competente, si nu “pile politice”, acest lucru aducand, iarasi, in Evul Mediu sistemul nostru educational.

Astfel, nu este de mirare ca Romania primeste o pondere foarte mica din PIB catre educatie, 2,99%, similar cu Camerunul, putin peste Bangladesh (2,09%) si mult sub Marea Britanie sau Bolivia. Ungaria, de exemplu, aloca 4,65% din PIB in educatie, la nivelul anului 2011. Lucrurile nu au evoluat de atunci, pana in prezent.

Sursa: OurWorldInData.org

Sursa foto: Dreamstime