Peste jumatate dintre pensionari au probleme cu plata intretinerii. In aceste conditii, bani pentru consum nu prea mai raman. Si totusi, nivelul de trai al celor de varsta a treia ar putea creste, avand in vedere ca multi dintre ei dispun de locuinte prea mari pentru nevoile lor.

Cheltuielile de consum ale pensionarilor – reprezinta ansamblul cheltuielilor efectuate de o persoana pentru necesitatile de consum curent si intrate in consum (produse alimentare, marfuri nealimentare, servicii) - au fost, anul trecut, in medie, de 590 de lei pe luna, de persoana. Spre comparatie, salariatii au cheltuit suma de 727 de lei pe luna pentru consum, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Pe gospodarii in functie de categoriile sociale, pensionarii stau insa aproape la fel ca somerii din perspectiva cheltuielilor de consum: 1.270 de lei lunar, in medie, versus 1.262 de lei. Valoarea pensiei nu este cu siguranta de natura sa stimuleze cheltuielile de consum ale pensionarilor: anul trecut s-a situat, in medie, la nivelul de 1.304 lei.

Pensionarii, mai ales cei din Bucuresti, ar putea avea insa un nivel de trai mult mai ridicat, aspect care s-ar regasi si in cresterea consumului. Si aceasta pentru ca ”stau pe o avere latenta”, dupa cum spune Anca Bidian, proprietara Kiwi Finance, companie de brokeraj de credite care a intermediat, anul trecut, imprumuturi in valoare de 100 de milioane de euro.

”Nicaieri in aceasta lume un pensionar nu are un trai civilizat doar cu pensia de la statul respectiv. Tarile care au avut asa ceva si as da ca exemplu Suedia, in perioada sa socialista, au esuat, intr-un final. Intre anii 1990 si 2000, tinerii le-au emigrat, pentru ca nu puteau sa plateasca 70% taxe. La noi, pensionarii – parintii nostri, bunicii nostri – stau pe o avere latenta: fondul locativ vechi, avem unul dintre cele mai mari grade de proprietate din lumea asta”, explica Anca Bidian.