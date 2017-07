Cea mai mare diferenta constatata intre probele de produse identice prelevate din magazinele din Romania si cele din vestul Europei s-a inegistrat in cazul produsului ”sunca de porc”. Eticheta de pe produs indica o valoare energetica de 222 kcal/100g, iar rezultatele testelor au aratat ca produsul din Romania are o valoare de 306,38 kcal/100 g, in timp ce produsul identic din Germania are 230,36 kcal/100 g.

”Valoarea calorica e data de continutul de proteine si de grasime, de obicei grasime. La acest produs, sunca de porc, produsul din Romania contine mai multa grasime”, spune Rodica Tanasuica, directoare a Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti, institutie care a realizat testele comparative, predate de catre echipa de prelevare formata din sase specialisti in domeniul alimentar, sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, al protectiei consumatorilor si al afacerilor europene.

Concret, echipa s-a deplasat, in a doua jumatate a lunii iunie 2017 la Maastricht (Olanda), Aachen (Germania) si Bruxelles (Belgia) si a prelevat 29 de probe de produs. Apoi, probe din produse identice au fost prelevate din Romania, existand diferente la 9 dintre acestea.

”Nu putem lua peste noapte masuri, aceste produse nu prezinta pericol pentru sanatatea populatiei, nu avem niciun motiv sa le scoatem de pe piata. Protejam si consumatorul, dar si institutiile statului, pentru a nu intra in conflicte juridice. De aceea, nu vom da numele vreunui producator sau numele unui comerciant, pentru a nu intra in conflicte”, spune Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Produsele au fost selectate si recoltate de catre reprezentantii ANPC si ANSVSA, tinand cont de ingredientele si declaratiile nutritionale ale acestora. De asemenea, s-a avut in vedere ca aceleasi produse din tarile vizate sa aiba acelasi producator cu cele comercializate in Romania. Probele au fost transportate in Romania cu un autoturism special echipat pentru a le pastra in conditii de temperatura si umiditate controlate.

De notat este ca produsele prelevate aveau aproximativ aceleasi preturi in Romania si in tarile europene vizate si ca diferentele dintre valorile energetice de pe eticheta si cele reale apar, in unele cazuri, si in cazul produselor din vest. Este cazul produsului ”parizer porc”, care are o valoare declarata pe eticheta de 279 kcal/100 g. Valoare reala este, in Romania, de 259,09 kcal/100 g, in timp ce valoarea reala din Germania este de 274,32 kcal/100 g.

De asemenea, in cazul unora dintre produse, valorile continutului de proteina sunt apropiate in cazul produselor din Romania si a celor din tarile din vestul Europei, dar ele sunt mai mari decat cele trecute pe eticheta. Este cazul produsului ”conserva peste macrou”, care pe eticheta are o valoare de 13 g/100 g la produsul din Romania si de 15 g/100 g la produsul din Franta, in timp ce valorile reale sunt de 21,96 g/100 g, respectiv 20,36 g/100 g.

"Vom transmite in aceasta seara Comisiei Europene aceste rezultate, solicitand CE sa accelereze procesul de reglementare astfel incat sa putem avea instrumente si jurifice si proceduri pentru a putea analiza oricand, oriunde si in orice tara o situatie privind dublul stadard. La aceasta data nu este reglementat. Pana atunci, nu mai fac analize de dublu standard, pentru ca aceste determinari costa”, declara Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Cheltuielile pe care deplasarea echipei de specialisti in Europa a facut-o pentru prelevarea de probe a costat 32.884 lei. Banii au provenit de la ANPC, ANSVSA si MADR, institutii care au avut cate doi specialisti in echipa de prelevare de probe.

Sursa foto: Agerpres Foto