Parintii sunt total nemultumiti de decizia Ministerului Educatiei de a introduce manuale si la Educatie Fizica si spun ca in Romania nu sunt suficiente sali de sport, iar programa scolara este, si asa, destul de incarcata.

"Da, elevii din clasa a 5-a vor avea manual si la disciplina educatie fizica. Unul dintre manualele aprobate poate fi consultat aici: http://edituradp.ro/…/dow…/2017/07/educatie-fizica-5-edp.pdf. In 7 august finalizam licitatia pentru manualele la care s-au depus contestatii. Trist este faptul ca editurile nu au depus oferte pentru toate disciplinele. Caut solutii si pentru aceste situatii. Inainte de a emite pareri, lecturati putin manualul. Multumesc pentru intelegere", a scris Liviu Pop, pe Facebook.

Anuntul ministrului a atras comentarii din partea parintilor, care cer, mai degraba, solutii pentru a usura ghiozdanele copiilor, pentru sali de sport, pentru ca elevii sa faca mai multa miscare, nu sa invete teorie.

”Copiii au nevoie de miscare! Invata destul la 10-12 materii (lb . romana , istorie, geografie,etc) In majoritatea tarilor, elevii au cate 5-6 ore de ed. fizica (de aici si performantele sportive la jocurile olimpicie,campionate europene si mondiale,etc) ! Faceti terenuri si sali de sport ! Introduceti mai multe ore de educatie fizica ! Mens sana in corpore sano !”

”Poate va ganditi un pic si la copiii care trebuie sa care ghiozdanele in spate si ai caror parinti nu au masini sa fie dusi la scoala”

”Lasati manualele la sport, oricum ghiozdanele sunt grele. Fiecare ministru are ceva cu manualele. In loc sa mai taiati din programa si asa incarcata voi tot aglomerati. Am facut sport de performanta fara manual. Cheltuiti bani publici cumpatat, suntem prea saraci sa-i aruncam pe fereastra”

”Sunt scoli cu toalete in curte iar voi cheltuiti banii pe manuale de sport....super inteligent ministru!!!!”

”Nu sunt sali si terenuri de sport, puteti sa faceti 10 manuale”

”Alta sursa de sifonat bani!”

”Astept cu nerabdare manualul de dirigentie!”

”Si miscare cand mai fac ?!”

Sursa foto: Agerpres / Alex Tudor