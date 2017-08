Nu am absolut nimic impotriva religiei. Din contra, inteleg bine rolul religiilor in societate si, mai mult, as introduce in locul manualelor de baseball sau yachting manuale de istorie a religiilor. In numele lui Dumnezeu (orice nume ar purta El in diferite religii) au murit milioane de oameni de-a lungul istoriei, dar s-au si cladit si construit civilizatii si culturi, si aceste lucruri ar trebui invatate si stiute.

Apoi insa, este dreptul oricarui om sa creada sau sa nu creada, sa isi aleaga religia, asa cum este dreptul oricarui om sa aleaga cu cine locuieste si unde locuieste, atata timp cat nu incalca libertatile si drepturile altor oameni. Asa cum iubire nu se poate cu de-a sila, la fel, religie si credinta nu se poate fortat.

Romania este, insa, unul dintre statele care a ramas prea mult incremenit in timp, in tara fiind peste 27.000 de locasuri de cult, de patru ori mai multe decat numarul de scoli, crese sau gradinite in proprietate publica. Suntem statul european cu cele mai multe biserici pe cap de locuitor si, simultan, statul european cu unul dintre cele mai vetuste sisteme de invatamant.

Mai rau este faptul ca evolutia unitatilor de invatamant a fost invers proportionala cu cea a bisericilor. Practic, din 1990 pana in prezent, guvernele au investit mult mai multi bani in constructia de biserici decat in scoli, si acest lucru se simte, din ce in ce mai grav, la nivel de societate. Daca in 1990 Romania avea peste 28.000 de scoli/gradinite sau creste, in 2014 mai erau doar 6.442. In Romania nu se construiesc, nu se consolideaza scoli, nu se reformeaza (in bine) sistemul de invatamant – se construieste Catedrala Mantuirii Neamului si se scot 40 de manuale de sport.

Acestea sunt doar statistici, seci. Implicatiile acestor cifre ale INS sunt, insa, mult mai grave, in realitate.

Biserica, arma de manipulare sau credinta pura si fara interese?

Biserica nu mai este ceea ce a fost, candva, acum peste 1.000 de ani, inainte de “razboaiele sfinte”, cruciadele, atunci cand milioane de oameni au fost ucisi in numele divinitatii. Religia a (re)devenit, din pacate, cu mici exceptii, un mijloc de manipulare a maselor, folosit cu succes in Romania. De catre cine? Raspunsul il stiti deja, de catre politicieni. BOR este, probabil, una dintre cele mai corupte institutii, iar averile Patriarhului Daniel ar trebui sa devina tinta anchetelor DNA; nenumarate rapoarte aparute in presa si nu numai arata cum biserica, ca institutie, este folosita constant pentru a manipula credinciosii, in special in timpul campaniilor electorale.

Credinta nu este un lucru rau per se, Biblia este plina de invataminte utile si demne de urmat, insa, atunci cand devine un mijloc de manipulare si atunci cand este cuplata cu lipsa de cultura, poate deveni o arma care se intoarce impotriva propriului popor, mai degraba mai devreme decat mai tarziu.

“Doamne fereste” sa mi se intample mie asa ceva

Tragediile lovesc constant Romania si, mai grav, sunt tragedii care ar fi putut fi (foarte) usor evitate. Un club in care au ars tineri nevinovati. O femeie care s-a sinucis impreuna cu copiii sai aruncandu-se in fata unui tren. Un acoperis al unei scoli care s-a prabusit. Caini vagabonzi care, inca, se plimba nestingheriti in orase.

Toate acestea, dar TOATE, sunt efecte ale coruptiei – bani furati, spalati, aruncati pe iepurasi atarnati de stalpi, in statui kitschoase sau petreceri cu mici si bere, in loc de bani investiti in infrastructura, in cresterea economiei, in sistemul de invatamant si in spitale.

“Doamne fereste” sa mi se intample mie asa ceva. Multi romani merg cu “Doamne-Doamne” in buzunar, pentru ca El i-ar putea ajuta sa nu le pice un balcon in cap (Atentie! Cade tencuiala!), El i-ar putea ajuta sa nu moara cu zile in spitale, infectati, si da, tot El i-ar putea ajuta, pentru ca asa li s-a zis de catre preot, prin rugaciune, sa scape de rujeola copilul cel nevaccinat.

Iar atunci cand tragedia loveste, am fost surprins sa vad un numar foarte mare de oameni care, cu tristete sincera, dar si cu o naivitate ucigasa, pun totul pe seama planurilor secrete ale lui Dumnezeu. Cum poti spune ca este planul lui DUMNEZEU ca o mama sa isi ucida cei trei copii nascuti si unul nenascut, si sa se sinucida si ea cu ei?! Si totusi, unii o fac, si spun “Dumnezeu sa ii odihneasca in pace”.

NU, aici nu este mana niciunui Dumnezeu. Aici este DOAR mana statului, care, timp de 27 de ani, a indobitocit cu buna stiinta tara, a redus numarul unitatilor de invatamant, a spalat pe creier mare parte din populatia rurala care “crede fara a cercetata” ce le spune preotul satului. Este vina coruptilor care ranjesc la televizor si promit mariri de salarii si pensii in timp ce nu fac absolut nimic pentru a atrage fonduri europene pentru infrastructura sau consolidarea cladirilor ce vor pica, fara indoiala, la primul cutremur de peste 6 grade.

Haideti sa nu mai invocam divinitatea de fiecare data cand avem o nevoie, un neajuns sau ne lovim de o nenorocire. Haideti sa ne luam in maini propriile destine si sa schimbam, macar in al 12-lea ceas, mentalitati din tara asta. Mergeti si votati. Altceva. Incercati, impotriva a ceea ce spune Biblia, sa NU credeti si sa CERCETATI, inainte de a decide ceva. Implicati-va si nu va lasati manipulati.

Altfel, o sa traim si o sa murim cu “Doamne ajuta” si “Dumnezeu sa-i ierte” in brate.