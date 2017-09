Un autobuz in care se aflau 50 de pasageri, cel mai probabil muncitori, a fost cuprins de flacari, luni, dupa ce un incendiu a izbucnit la compartimentul motor. Oamenii au reusit sa se autoevacueze, neexistand victime.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un incendiu a izbucnit, luni, la compartimentul motor al unui autobuz, in orasul Sannicolau Mare din judetul Timis, potrivit News.ro.

In autobuz se aflau 50 de persoane, cel mai probabil muncitori la o fabrica din oras, care in momentul in care a iesit fum din compartimentul motor, s-au autoevacuat.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului si urmeaza sa stabileasca, cu exactitate, de la ce a izbucnit focul, insa, cel mai probabil acesta a pornit in urma unui scurtcircuit la instalatia electrica.

Potrivit reprezentantilor ISU Timis, in urma incidentului nu au rezultat victime, insa autobuzul a fost avariat.

